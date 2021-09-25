Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:27 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:27

Genel Kurul, 17 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak gelecek hafta 27. Dönem 5. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni yasama yılında da çalışmalara maske, mesafe ve temizlik konularına gerekli özen gösterilerek devam edilecek. Meclis'te gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan personele hijyen eğitimi verildi. Personel, toplu yaşanan yerlerde sık görülen bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, kişisel temizlik anlayışının geliştirilmesi gibi konularda bilgilendirildi.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis'in bazı noktalarında tadilat ve tamirat işleri yürütülürken, Genel Kurul Salonu'nda başlatılan çalışmalarda da sona gelindi. Bu kapsamda Genel Kurul'daki halılar yenilendi, koltukların tamamı temizlendi. TBMM Şeref Holü ile kulislerin zemin cilaları yenilendi.

Genel Kurul Salonu, genel kullanım alanları, kulisler dezenfekte edildi, antibakteriyel temizliği yapıldı.