21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7289
  • 6,3402
  • 269.548
  • 106859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buldan ve Temelli'nin de aralarında bulunduğu Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Sait Dede'nin ise 13 dosyası bulunuyor.

Ilhan Omar´ın kızı paylaştı! Beğeni rekoru kırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Rusya ile 8. ortak kara devriye tamamlandı

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama

Vicdansızlık! Yunan güvenlik güçleri döverek Türkiye'ye gönderdi!

Vicdansızlık! Yunan güvenlik güçleri döverek Türkiye'ye gönderdi!

İngiliz damada Türk usulü düğün

İngiliz damada Türk usulü düğün

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Yeni anneye en az 2.280 TL: İşte gerekli şartlar

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

İngiliz damada Türk usulü düğün

İngiliz damada Türk usulü düğün

1 liradan alıp 23 liraya satıyorlar: Talep patladı

1 liradan alıp 23 liraya satıyorlar: Talep patladı

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

Yıkım işlerimlerine başlandı! Son hali böyle görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA