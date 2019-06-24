32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,5813
  • 261.02
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Meclis'in yoğun gündemi... Erken tezkere, zorunlu hizmet, okul yaşı değişiyor

TBMM bu hafta yeni askerlik yasası, okula başlama yaşını 69’a çıkaran kanun ve zorunlu hizmet sürelerini düşüren yasaları görüşecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclis, bu hafta vatandaşları yakından ilgilendiren kritik yasaları gördüşerek kanunlaştıracak. Genel Kurul’da, yarın Askeralma Kanunu Teklifi’nin “yürürlük” ve “yürütme” başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı (Bu yıl 31 bin 500 lira) peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. 

ZORUNLU HİZMET SÜRELERİ DÜŞÜYOR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Ardından ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli ve Diyanet personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerini düşüren kanun için çalışma yapılacak.  

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mursi'nin ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mursi'nin ailesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Feci kaza! Anne kız yaşamını yitirdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kadirov'un evine saldırı! Korumaları çatışmaya girdi

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

Kaşıkçı sorusuna kaçamak cevap

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'

İşçiler geldi CHP'liler kaçtı! 'Gel' dedin geldik'
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Öğrencilere yaz tatilinde 2.842 lira

Öğrencilere yaz tatilinde 2.842 lira

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA