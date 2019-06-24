Meclis'in yoğun gündemi... Erken tezkere, zorunlu hizmet, okul yaşı değişiyor

Meclis, bu hafta vatandaşları yakından ilgilendiren kritik yasaları gördüşerek kanunlaştıracak. Genel Kurul’da, yarın Askeralma Kanunu Teklifi’nin “yürürlük” ve “yürütme” başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı (Bu yıl 31 bin 500 lira) peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

ZORUNLU HİZMET SÜRELERİ DÜŞÜYOR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Ardından ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli ve Diyanet personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerini düşüren kanun için çalışma yapılacak.