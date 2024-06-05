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Politika

Meclis'te provokasyon! DEM Parti kürsüyü işgal etti

Meclis Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin Hakkâri Belediye Başkanlığı'ndaki görevlendirmeyle ilgili verdiği önergenin görüşülmesi sırasında gerginlik yaşandı. DEM Partili milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

5 Haziran 2024 Çarşamba 07:55 - Güncelleme:
Meclis'te provokasyon! DEM Parti kürsüyü işgal etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan toplantı DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu. Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti. AK Partili vekillerin "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık vermesi sonrası tansiyon yükseldi. Meclis'te yumruklar havada uçuştu.

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.

Kürsünün önünde pankart açan DEM Partililer yorulunca da yere oturdular. CHP'lilerin yanlarına gidip sohbet edip destek verdiği görüldü.

"İÇTÜZÜĞE AYKIRI ŞEKİLDE KÜRSÜ İŞGALİ DOĞRU DEĞİL"

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz." sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.

Gülizar Biçer Karaca

AK PARTİ'DEN KAHROLSUN PKK SLOGANI

Genel Kurula defalarca ara verilmesine karşın eylem devam etti. Oturumu yönetin TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulu kapatınca gerilim biranda tırmandı. DEM Partililerin sloganlarına karşılık AK Partililer de "Kahrolsun PKK" "Meclis'te PKK istemiyoruz" diye slogan attı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

İki partinin milletvekilleri arasındaki gerilim kavgaya dönüştü. Bir anda tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Milletvekillerinin bir bölümünün yere düştüğü görüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı CHP'liler araya girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Ortamın yatışmasından sonra DEM Parti eylemi bıraktı ve herkes Genel Kurulu boşalttı.

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