1 Ekim 2021 Cuma 13:51 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 15:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. TBMM'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



* Meclisimiz iki defa gazilik unvanı ile müşerref olmuş, müstesna bir kurumdur.

* Milletimiz şunu biliyor; Meclisimizin ışıkları yanıyorsa, vekillerimiz görev başındaysa bu ülkenin sırtı yere gelmez.



* Anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

* Partiler anayasa tekliflerini kamuoyu ile paylaşmalı.

* Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.

* Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum.



* Karabağ savaşı sırasında ve sonrasında yaşananlar bizim için de turnusol kağıdı görevi görmüştür.

* Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok önemli konuda adım attık, adım atmayı sürdüreceğiz

* Suriye krizi karşısında uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük.

* Milletimizin geçmişinde ne soykırım ne de sömürgecilik lekesi vardır. Tüm mücadelemizi alnımızın akıyla veriyoruz.

* Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulmuyor.

* Hakkın ve hakikatin yanında yer almak boynumuzun borcudur.

* Müştereklerimizi öne çıkararak birbirimize daha sıkı sarılmalıyız.

* Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz.

* Terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen, 'Kürt sorunu' denilen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla çözdük.

* Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.



* Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz.



* Son 8 yılda yaşadığımız olumu ve olumsuz süreçlerin ekonomiye yansımaları olmuştur.

* Ülkemizin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvesini, böyle kriz döneminde tüm unsurlarıyla almış olmaktan memnuniyet duyduk.



* İhtiyaç halinde her kesimin yanında yer almaya, gerek destekleri sağlamaya devam edeceğiz.

* İstihdamı artıran nadir ülkeler arasındayız. Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

* Elde edeceğimiz büyümenin kalitesi, istikrarı, gelir dağılımı adaletini tesis etmesi ve gençlerimize yeni iş imkanları sağlaması bizim için kritik önemdedir.

* Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum.



* Yatırım teşvik sistemimizi çok daha cazip bir yapıya dönüştürerek nakdi teşvikleri de içeren seçici destekler getireceğiz.



* Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

* Gıda tarafında gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de fahiş fiyat artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemidir. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.

* Şirketlerimizden bankacılık sektörüne bağımlılıklarını azaltarak sermaye piyasası araçlarıyla yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamalarını bekliyoruz.



* Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.



Meclis'in açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları ise şöyle:



* Daha iyiye doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

* Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir.

* TBMM dünyanın en kahraman meclisidir

* Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur.

* Türkiye fikri Türkiye sınırlarından büyüktür.