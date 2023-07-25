Meclisteki Türk vekil olumlu havaya işaret etti: Uzun bir süredir savaş uçakları havalanmıyor

Yunanistan ve Türkiye arasında, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden başlayan iyi ilişkiler Litvanya'nın başkenti Vilnius'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ivme kazandı. Yunan kamuoyunun uzun süredir beklediği görüşmeyle ilgili Yunan medyasının değerlendirmeleri de olumluydu.

İKİNCİ GÖRÜŞME NEW YORK'TA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis de geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eylül ayında New York'ta bir araya gelebileceğini söyledi. Yunan Devlet Bakanı Akis Skerços gerçekleşecek görüşmelerle ilgili iki ülkenin de kırmızı çizgileri olduğunu belirterek beklentisinin "iyi ilişkiler" olduğunu vurgu yaptı.

KIRMIZI ÇİZGİLER BELİRSİZ

Yunanistan'da muhalefetteki PASOK'un Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin geleceğini ve Yunan kamuoyunda Türkiye ile ilgili oluşan atmosferi değerlendirdi. HaberGlobal'e konuşan Ahmet, ülkedeki durumu "temkinli bir iyimserlik" olarak niteledi. Ahmet'e göre Yunan yetkililerin "kırmızı çizgiler" olarak ifade ettiği kriz konularında nasıl değişiklikler olacağı ise belirsiz. İlhan Ahmet şu değerlendirmeleri yaptı:

YUNANİSTAN'DA TEMKİNLİ İYİMSERLİK VAR

"Türkiye'yi sarsan depremler ve Yunanistan'da yaşanan tren kazasının ardından Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde bir değişim yarattı. Yardımseverlik duyguları en üst seviyeye çıktı. Deprem felaketinden bu yana uzun bir süredir karşılıklı olarak askeri uçaklar havalanmıyor, güzel bir ortam oluştu. Yunanistan kamuoyunda biraz temkinli de olsa Türkiye'yle ilişkilere yönelik olarak iyimserlik olduğunu söyleyebilirim."

AÇIKÇA KONUŞMUYORLAR



İlhan Ahmet şöyle devam etti:

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge sorunu, Ege'de kıta sahanlığı, adalarda silahlanma konularında iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin politikalarının ne olduğu, bu politikalarda nasıl değişiklikler yapılacağı konularında belirsizlik var. İktidar bu konularda net konuşmuyor. Yeni Demokrasi Partisi bakanları ve yetkilileri söz konusu konularda 'taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz' yönünde açıklamalar da yapıyor ancak açıkça ne olur söylemiyorlar."

"İLERİDE BAKARIZ" YAKLAŞIMI

İlhan Ahmet, ilişkilerin geleceğiyle ilgili, "Benim gördüğüm kadarıyla bu sorunlu konular belirsiz bırakılarak 'soft diplomasi' dediğimiz bir politika oluşturulması planlanıyor. Pozitif konular üzerinde yoğunlaşma sağlanacak, karşılıklı olarak ekonomik çıkarların geliştirilmesine çalışılacak. Yunanistan'da iktidarda 'şimdi havayı yumuşatalım, ileride bakarız' gibi bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.

ÜÇ PARTİDE ORTAK ANLAYIŞ VAR

Yunan meclisinde Türkiye'yle ilişkilerle ilgili aşağı yukarı bir mutabakat olduğunu belirten İlhan Ahmet, "Yunanistan'da iktidara gelen büyük partiler yani Kriyakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi, benim mensubu olduğum PASOK ve önceki iktidar partisi SYRİZA Türkiye'yle ilişkiler konusunda benzer politikalara ve ortak tutuma sahiptir. Bütün bu partiler Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifini destekliyor. PASOK ve SYRİZA Türkiye ile ilişkiler gündeme geldiğinde Avrupa Birliği perspektifi doğrultusunda olumlu tutum takınacaktır" dedi.

AŞIRI SAĞ PARTİLER KARŞI ÇIKIYOR

Meclis'te Türkiye karşıtı partiler de olduğunu hatırlatan İlhan Ahmet şunları söyledi:

"Yunanistan'daki aşırı sağda yer alan Altın Şafak, Spartalılar adlı oluşum ve Yunan Çözümü Partisi, Avrupa Birliği'ne milliyetçi bir bakış açısıyla karşı çıkıyor. Türkiye ile ilgili görüşleri de bu çerçevede iktidara gelen büyük partilerden farklı. Milliyetçi partiler Türkiye'ye silah ambargosuna varacak yaptırımları savunuyorlar."