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Politika

Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, 'Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. ' dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 08:46 - Güncelleme:
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçti
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CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı.

Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sırasında taktı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını söyledi.

Anne Çelebi, yaptığı açıklamada "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

İSMAİL OK'TAN DESTEK

Mehmet Ali Çelebi gibi AK Parti'ye katılım sağlayan bir başka isim olan İsmail Ok da videoyu alıntılayarak "Kardeşim Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden duygulandıran mesaj" ifadelerini kullandı.

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