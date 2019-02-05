Mehmet Hilmi Güler: Ordu, ordudan yönetilecek, Pensilvanya'dan değil

Basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler açıklamasında, ''Biz Ordu'yu dışarıdan yönettirmeyeceğiz. Ordu'yu Ordulular yönetecek, ortak akılla, ortak projelerle hep birlikte yöneteceğiz. Bu ortak değerleri oluştururken dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hele de yurt dışından olacak müdahalelerle bunu yapmayacağız. Ordu, Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil. Bunları yaparken hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz. Bizim için Enver Bey'de, İdris Bey'de bütün partililer de bir değerdir. Çünkü biz yapılan bütün hizmetleri teşekkürle karşılıyoruz ve Ordu'yu bir bütün halinde kalkındıracağımızı düşünüyoruz. Bu noktada en önemli değerimiz Ordu'nun birliği, beraberliği ve Ordululuk ruhudur.'' ifadelerini kullandı.

ORDU'NUN GELECEĞİNİ BİRLİKTE YAZACAĞIZ'

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Güler, 'Anketlerden gördüğümüz kadarıyla seçimleri kazanıyoruz ama dostluğumuzu kardeşliğimizi kaybediyoruz. O zaman bu kazancın hiçbir kıymeti yok. Burada önemli olan şey seçimi kazanmak değil kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek. Ordu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordu'nun geleceğini birlikte yazacağız. Çünkü Ordu'da kırık gönüller var. Bu gönülleri tamir edeceğiz ve bu gönülleri kazanacağız. Seçimler demokrasinin şölenleridir ve gelip geçicidir. Önemli olan bu mutluluğu iki ay değil atmış ay boyunca birlikte geçirmemizö diye konuştu.

'ORDU'YU TAKLİT EDİLEN ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'

Yapılacak çalışmalarla birlikte Ordu'nun taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline geleceğini söyleyen Güler, sözlerini şu şekilde sürdürdü

'Ak Parti'nin kurucularından ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 1994 yılında belediyeciliğe adım atan biri olarak, Ak Parti mucizesini yabancı ülkelerde doktora konusu olacak şekilde geliştiren bir kadronun programını yazan 5-6 kişiden birisiyim. Ak Parti'nin açılımında, 'adalet, kalkınma' var ve birleşiminde de beyazlık var. Biz Ordu'da yapacağımız çalışmalarla fabrika ayarları dediğimiz temel hücrelerimizi tekrar canlandıracağız ve Ordu'yu taklit eden değil taklit edilen bir şehir haline getireceğizö

Ordu'nun en çok sevgiye ihtiyacı olduğunu anlatan Güler, Biz buraya sevgiyi büyütmeye geliyoruz. Fındığın dallarını sevgiyle uzatacağız. Fındıkla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Nasıl ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ülkemizin dünya üretiminde yüzde 70 payı olan bor konusunda çalışma yaptıysak yine Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli ürünü olan fındığı da aynı şekilde yücelterek Ordu'muzun ve Türkiye'mizin ekonomisine katkıda bulunacak şekilde çalışmalar yürüteceğiz dedi.

GÜNDOĞDU GÜLER, ORDU'MUZA BÜYÜK HİZMETLER YAPTI

Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Hilmi Güler'in bakanlık döneminde sayısız projeye imza attığını söyledi. Gündoğdu, 'Hilmi ağabeyimiz milletvekilliği ve Enerji Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ordu'muza çok büyük hizmetler yapan, Ordu ilinin hayali olan Karadeniz-Akdeniz yolu dediğimiz yolumuzla ilgili çok önemli bir projeye imza atan ve onu hayata geçiren Ordu sevdalısı, hizmet sevdalısı bir ağabeyimizdir. Bunun yanında Ordu'nun doğal gaza kavuşmasında çok büyük emek sarf etmiştir. Kim derdi ki doğalgaz Çambaşı yaylasından gelecekte Ordu'nun merkezi, ilçeleri doğalgaz kullanacak. O günlerde bunlar bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren sayın bakanımız, Hilmi ağabeyimiz bunun gibi sayısız birçok projeyi Ordu'ya kazandırdı. Aynı zamanda Ordu havaalanının mimarlarından biri de Hilmi ağabeyimizdir. İnşallah Ordu'nun evladı Hilmi ağabeyimiz, bu güne kadar imza attığı projelere daha fazla projeler katarak Ordu'muzu hak ettiği yere kavuşturacak ve Trabzon-Samsun arasında sıkışmış bir il olmaktan çıkartacaktırö ifadelerini kullandı.