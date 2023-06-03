Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinede yer alan bakanları açıkladı. Yeni kabinede Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak yer aldı.

MEHMET ÖZHASEKİ'NİN ÖZGEÇMİŞİ



1957 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Mezuniyetten sonra Kayseri Adliyesi'nde avukatlık stajını tamamladı. Eğitim hayatı sonrası tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar tekstil başta olmak üzere farklı sektörlerde başarılı bir ticari hayat yürüttü. 1980 sonrasında uzun yıllar dezavantajlı guruplara hizmet etmeyi gaye edinen vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri'de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin hayata geçmesinde öncü rolü üstlendi. 27 Mart 1994'te yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı oldu. Ardından 23 Haziran 1998 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde rekor oylar alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Öz kaynakların doğru kullanımı ve ortak akıl ile hareket etmeyi referans alan 'Haseki Modeli Belediyecilik' modeliyle yerel yönetimler anlayışına damgasını vurdu. Özellikle kamu kaynakları kullanmadan sıfır maliyetle devasa projelerin hayata geçtiği belediyecilik yatırımları Türkiye'ye örnek oldu. UEFA standartlarında Kayseri Stadyumu ve yine 70 kilometre uzluğunda enerji üretimi ve tarımsal sulamaya hizmet verecek olan Yamula Barajı dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Uluslararası kriterlere göre yapılan ve Alpler standartlarında Erciyes'e bir turizm ve kayak merkezi yine yerel yönetim örneği olarak Türkiye'de ilk defa Mehmet Özhaseki'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçmiştir. Türkiye'de kentsel dönüşüm mevzuatı yok iken kendine has yöntemlerle hayata geçirdiği dönüşüm projeleriyle, kentsel dönüşüm mevzuat ve uygulamalarının sistemleşmesine ve yaygınlaşmasına ışık tuttu.

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 2004 - 2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yaptı. TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt genelinde birçok tarihi eserin restorasyonu ve fonksiyon yüklenerek yeniden hayat bulmasına büyük katkılar sağladı. 10 Şubat 2015 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nden sonra Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde, tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, 65. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin şehircilik çalışmalarında tarihe geçecek pek çok proje ve uygulamaya imza attı.

Şehircilik Şurası, Bizim Şehir Projesi, Sıfır Atık gibi projeler, Özhaseki'nin bakanlığı döneminde hayata geçti. Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerinin çukur eylemleri nedeniyle harap ettiği bölgeler, olağanüstü bir hızla yine Özhaseki'nin bakanlığı döneminde kültürel dokuya uygun olarak yeniden imar ve inşa edildi. Ankara'da; Mogan Gölü'nün temizlenmesi, Saraçoğlu Mahallesi'nde tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması aynı dönemde başladı. İstanbul'un tarihi kent bölgesinin yenilenmesi ve dünyanın en önemli tarihi ve kültürel boyutlu turizm destinasyon bölgesi olması yanında; depremle mücadele stratejisinin belirlenmesini temellendiren teknik çalışmalar, Özhaseki'nin bakanlık yaptığı dönemde önemli bir gündem olarak masaya yatırıldı. Yol haritaları çıkartıldı, stratejileri belirlendi. Yaptığı vurgularla Türkiye'de deprem farkındalığın oluşmasını sağlayan devlet ve siyaset adamı olarak dikkat çekti. Bu sebeple Kahramanmaraş depreminden sonra Özhaseki'nin yıllar önce yaptığı uyarılar, vizyon bir devlet adamı görüşü olarak sıkça gündeme geldi ve takdir topladı.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak ikinci kez yer aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle; 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Yerel Seçim düzeyinde kurulmasında AK Parti adına tam yetkili olarak görüşmeleri yürüttü. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 24 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak parti yönetiminde tekrardan görev aldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bakanlıklar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak önemli bir sorumluluk üslendi. Av. Neşe Sarıgül Özhaseki ile evli olan Mehmet Özhaseki'nin Elif, Enes, Merve ve Zeynep adında 4 çocuğu bulunmaktadır. Özhaseki, İngilizce ve Arapça bilmektedir.