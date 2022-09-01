Mehmet Sevigen: 6'lı masa HDP'ye bakanlık verebilir

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de CHP ile HDP'nin İstanbul'daki ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"HDP OLMASA KAZANAMAZDIK"

CHP'nin İstanbul'u HDP sayesinde kazandığını söyleyen Sevigen, "Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar" dedi.

"ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ HDP SAYESİNDE ALDIK"

"Silivri ve Çatalca'yı kaybettik ama HDP sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Büyükşehir'i HDP sayesinde kazandık bunu inkar etmenin anlamı yok"

"HDP'YE AĞAÇ A.Ş'Yİ VERDİK"

"Bir iki daire başkanlığı verdik onlara. Ağaç A.Ş'yi verdik sanırım HDP kontenjanından. Ama HDP'liler İstanbul'u hep beraber yöneteceğimizi zannettiler."

"BU SEFER HDP CİDDİ BİR PAZARLIK YAPACAK"

Bu sefer oy vermeden önce ciddi bir pazarlık yapacaklardır, oysa oy vermezler.

"6'LI MASA BAKANLIK DA VEREBİLİR"

"Madem HDP ile ittifak yapıyorsunuz, çıkın cesurca manifesto açıklayın. 6'lı masa HDP'ye bakanlık verebilir."