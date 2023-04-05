Altılı masadaki diğer partilerin milletvekili adaylarına yer açabilmek için kendi içinde temayül yoklaması yapmadığı iddia edilen CHP'de fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. CHP'li isimlerin saf dışı bırakılması anlamına gelen bu tutum, teşkilatlardaki öfkeyi artırdı. CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" dedi.

Siyasi partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili aday listelerini YSK'ya iletmeleri gerekiyor. Bu süreçte temayül yoklamaları yapılırken, CHP'de ise dikta yönetimi bir kez daha gözler önüne serildi.

Sabah'ın haberine göre, Teşkilatlarda sandık kurulmamasını sert sözlerle eleştiren Sevigen, "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu. Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİLİLER OY VERMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybedeceğini söyleyen Sevigen, "Bu ülkenin kurucu partisini hangi pozisyona getirdiler? Kayyumların, KHK'ların kaldırılmasını vadediyorlar. Yerel özerklik konuşmaları, 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları zaten meşhur. HDP ile yakınlaşma ortada. CHP bugün Türkiye'nin tüm değerlerini yerinden oynatmayı misyon edinen bir yapıya büründürüldü. Mavi Vatan konusunda bile ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Kemal Bey'e İYİ Parti'den oy çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösteren Sevigen, "Kendisi İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Bir millet bu kadar tahrik edilir mi? Bu kadar Erdoğan düşmanlığı olur mu? Gerçek hemen ortaya çıktı işte. Hükümeti eleştireyim derken devleti eleştiriyorlar. Böyle şey olmaz. Meral Hanım zaten gerilen bir topluma nefret kıvılcımı çakmak üzereydi, neyse ki tutmadı. Bunların iktidara gelmeleri mümkün değil" dedi.