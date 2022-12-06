CHP'ye danışmanlık hizmeti vereceği bizzat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ABD'li Jeremy Rifkin'in alacağı ücret kamuoyunda merak konusu oldu.

Rifkin'in, benzer danışmanlık hizmetleri ve sunumları için dünyanın farklı ülkelerinde 20 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar ücretler aldığının basına yansıması ise CHP'den alacağı ücreti tartışmaya açtı.

Jeremy Rifkin'e verilen ücretin açıklanması gerektiğini kaydeden eski CHP Milletvekili ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Sadece ücret değil hangi konularda anlaşıldığının, ne tür konularda danışmanlık hizmeti vereceğinin kapsamının da kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması elzemdir. Sadece bir seferlik bir danışmanlık mıydı? Devamı gelecekse içeriği nedir? Sürekli olarak uzaktan mı danışmanlık verecek? Türkiye'nin dinamiklerini bilmeyen birinin vereceği danışmanlık ne kadar sağlıklı olacaktır, bunların göz önünde bulundurulması lazım" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Mehmet Sevigen şöyle devam etti: CHP yönetiminin de tüm yönleriyle alacağı ücret dahil kamuoyuna açıklaması lazım. O toplantıda Türkiye'nin dış meselelerine, güvenlik problemlerine dair en ufak bir şey konuşulmadı. Esas göz önünde bulundurulması gereken mesele budur. Türkiye'yi bilmeyen insanlarla Türkiye'nin geleceğini konuşmak doğru bir yöntem değildir. Türkiye'nin sorunlarını bilmeden reçete yazmaya çalışmak sağlıklı değildir.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise danışmanlar için Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyeleri devreye sokabileceğini ifade etti. Turan, "Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kaybettiği davalardan ötürü milletvekillerinden para toplamıştı. Şimdi de sanırım bu danışmanlar için belediyeleri devreye sokarlar. Buradaki toplantıya katılma zahmetinde bile bulunmayanlardan memleketimiz adına hayırlı, yararlı işler beklemek hayalciliktir. Türkiye'nin dinamiklerini, ekonomik yapısını bilmeden 'yabancı reçetelerle' birtakım süslü ekonomik sözcüklerle belki CHP yönetimini kandırabilirler ama milleti kandıramazlar" dedi.

BELLİ Kİ MASA KARIŞMIŞ

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Türkiye Yüzyılı ve güçlü Türkiye hedefinin şüphesiz en önemli halkası ekonomidir. Bu hedefe yerli ve milli projelerin artarak hayata geçirildiği bir süreçte Türkiye'yi bilmeyen, ithal bir ekonomistin danışmanlığı adeta Türk milletinin aklı ile alay etmektir. Belli ki masa karışmış ithal danışman aralarını bulmaya gelmiş" ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİK'E İFTİRA ATTI

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'danışman' olarak açıklanan isimlerden Hacer Foggo'nun TSK'yı 'çocuk öldürmekle' itham eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olan Foggo'nun 2015'te Çukur Operasyonlarını manipüle eden grupları kaynak göstererek paylaşım yaptığı belirlendi. Foggo'nun 23 Aralık 2015'te, "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü" paylaşımını yaptığı görüldü. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hacer Foggo'nun skandal sözlerinin görselini paylaşarak, "Şampiyonlar Ligi Danışmanlarından" Hacer Foggo, Türk ordusuna çocuk katili demiş! Bu TSK düşmanları mı Türkiye'yi ayağa kaldıracak!" tepkisini dile getirdi.