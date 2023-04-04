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Politika

Mehmet Uçum değerlendirdi: ''YSK, hile siyaseti yapanlara güçlü bir hukuk tokadı atmıştır''

YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı yapılan itirazları reddetmişti. Kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü hile siyasetiyle kesmeye çalışanlara güçlü bir hukuk tokadı atmıştır' dedi.

TRT Haber4 Nisan 2023 Salı 02:52 - Güncelleme:
Mehmet Uçum değerlendirdi: ''YSK, hile siyaseti yapanlara güçlü bir hukuk tokadı atmıştır''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 14 Mayıs seçimine giriyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan'ın adaylığına itirazları YSK'nın reddetme kararının kesin olduğunu belirterek, "Bu hile siyasetine ve hileli muhalefet biçimine, hukuk içinde bir alan açılması zaten söz konusu olamazdı ve olmadı. YSK kararı bunu kanıtlamıştır. YSK bu kararıyla yıllardır hukuksuzluk peşinde koşanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü hile siyasetiyle kesmeye çalışanlara güçlü bir hukuk tokadı atmıştır" dedi.

Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin 2012'de verdiği kararı örnek gösterdi. 2018'de getirilen iki kez seçilme şartının görevdeki cumhurbaşkanı için uygulanamayacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu kararı aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağını vurgulayan Uçum, "YSK kararı aleyhine Anayasa Mahkemesine gideceklerini söyleyenler ya Anayasa'yı ve AYM kararlarını bilmiyorlar ya da 'hukuku ihlale devam edeceğiz' diyorlar. Yetkili merciler elbette bu hukuksuz teşebbüslere hukukun gerektirdiği cevabı verirler" diye konuştu.

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