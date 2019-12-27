Mehmetçik tezkere bekliyor

27.12.2019 00:26 - Güncelleme: 27.12.2019 00:26

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, Libya’dan askeri destek talebi geldiğini belirterek davete icabet edileceğini söyledi. Erdoğan, “Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

MİLLİ MUHALEFET YOK

Son olarak Barış Pınarı Harekatıyla, Resualyn ve Telabyad arasındaki hattı da güvenli hale getirdik. Terör örgütünün tüm sınır hattı boyunca 30 km derinliğin dışına çıkartılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde 30 km hattın dışından da zaman zaman bölgemize yönelik tacizler sürüyor.

Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz için, öncelikle güvenliği ve huzuru sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda gereken her adımı atmakta kararlıyız.

Rejimin saldırıları ve tacizleri, İdlib’de kalıcı bir ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.

Biz, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya, yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüzün olmadığını açıkça söyledik. Şayet Türkiye’nin İdlib’deki çabalarına gereken destek verilmezse, ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir.

4 milyona yakın insanın yaşadığı İdlib’de sükunetin sağlanması için Avrupa ülkelerinin de elini taşın alına koyması gerekiyor.

Bir başka önemli faaliyet alanımız, Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama konusudur. CHP buna da karşı çıktı. CHP’li bir milletvekili, bununla ilgili Meclise bir soru önergesi verip, “bir kova bile petrol çıkmadı” diyerek adeta kin kustu. Halbuki bu tür çalışmaların sabırla yürütülmesi gerekiyor.

Ana muhalefetin bu tavrı, Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Türkiye’de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık, sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız.

Libya’daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Libya bize, hem Osmanlının, hem de şerefli bir Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetler ifa eden Gazi Mustafa Kemal’in yadigarıdır. Haberin var mı Bay Kemal?

SEYİRCİ KALMADIK

Ülkenin meşru hükümetine karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara, en başından beri karşı çıktık. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz.

‘Libya’ya asker gönderecek misiniz’ diyorlar. Biz davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda böyle bir davet var icabet ederiz. Hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, hem de güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı ile Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.

Şayet biz bu adımı atmamış olsaydık, Akdeniz’de Türkiye’yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık.

Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya’daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız.

Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Halbuki onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz.

Gerçi bunlar Mısır’da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya’da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz.

İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Bu çerçevede Tunus’a bir ziyaretimiz oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said’e bu seviyedeki ilk ziyareti biz yapmış olduk. Kendisiyle, Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya’nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus’la, ülkedeki meşru hükümete siyasi destek vermek için işbirliği yapma kararını aldık.

Türkiye olarak, Tunus’un, Cezayir ve Katar ile birlikte Berlin Sürecine katılması konusunda ısrar ediyoruz.

Tunus’un, ülkedeki etkin aşiretleri ve bölge liderlerini bir araya getirerek, siyasi çözümü destekleme gayretini de olumlu buluyoruz ve bu konuda da teşviği desteği vermek için hazır olduğumuzu ilettik. Önümüzdeki dönemde bu ülkeyle her alanda çok daha derinlikli ve geniş işbirliği imkanları bulacağımıza inanıyorum.