Mehmetçik tezkere bekliyor

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, Libya’dan askeri destek talebi geldiğini belirterek davete icabet edileceğini söyledi. Erdoğan, “Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız” dedi. Erdoğan şunları söyledi:
MİLLİ MUHALEFET YOK
Son olarak Barış Pınarı Harekatıyla, Resualyn ve Telabyad arasındaki hattı da güvenli hale getirdik. Terör örgütünün tüm sınır hattı boyunca 30 km derinliğin dışına çıkartılması taahhütlerinin yerine getirilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde 30 km hattın dışından da zaman zaman bölgemize yönelik tacizler sürüyor.
Türkiye olarak bölgede inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz için, öncelikle güvenliği ve huzuru sağlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda gereken her adımı atmakta kararlıyız.
Rejimin saldırıları ve tacizleri, İdlib’de kalıcı bir ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.
Biz, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya, yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüzün olmadığını açıkça söyledik. Şayet Türkiye’nin İdlib’deki çabalarına gereken destek verilmezse, ortaya çıkacak sonuçların bedelini herkes ödeyecektir.
4 milyona yakın insanın yaşadığı İdlib’de sükunetin sağlanması için Avrupa ülkelerinin de elini taşın alına koyması gerekiyor.
Bir başka önemli faaliyet alanımız, Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama konusudur. CHP buna da karşı çıktı. CHP’li bir milletvekili, bununla ilgili Meclise bir soru önergesi verip, “bir kova bile petrol çıkmadı” diyerek adeta kin kustu. Halbuki bu tür çalışmaların sabırla yürütülmesi gerekiyor.
Ana muhalefetin bu tavrı, Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Türkiye’de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık, sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız.
Libya’daki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Libya bize, hem Osmanlının, hem de şerefli bir Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetler ifa eden Gazi Mustafa Kemal’in yadigarıdır. Haberin var mı Bay Kemal?
SEYİRCİ KALMADIK
Ülkenin meşru hükümetine karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara, en başından beri karşı çıktık. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz.
‘Libya’ya asker gönderecek misiniz’ diyorlar. Biz davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda böyle bir davet var icabet ederiz. Hem deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, hem de güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatı ile Libyalı kardeşlerimize verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.
Şayet biz bu adımı atmamış olsaydık, Akdeniz’de Türkiye’yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık.
Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya’daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız.
Darbeci generale savaş uçağından tanka ve paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor. Halbuki onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz ülkenin meşru hükümetinin yanında yer alıyoruz.
Gerçi bunlar Mısır’da da ülkenin meşru hükümeti yerine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya’da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz.
İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ
Bu çerçevede Tunus’a bir ziyaretimiz oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said’e bu seviyedeki ilk ziyareti biz yapmış olduk. Kendisiyle, Libya meselesini de enine boyuna konuştuk. Libya’nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus’la, ülkedeki meşru hükümete siyasi destek vermek için işbirliği yapma kararını aldık.
Türkiye olarak, Tunus’un, Cezayir ve Katar ile birlikte Berlin Sürecine katılması konusunda ısrar ediyoruz.
Tunus’un, ülkedeki etkin aşiretleri ve bölge liderlerini bir araya getirerek, siyasi çözümü destekleme gayretini de olumlu buluyoruz ve bu konuda da teşviği desteği vermek için hazır olduğumuzu ilettik. Önümüzdeki dönemde bu ülkeyle her alanda çok daha derinlikli ve geniş işbirliği imkanları bulacağımıza inanıyorum.
KANAL İSTANBUL İLE İSTANBUL’A YENİ HAYAT ALANLARI AÇIYORUZ
Türkiye’ye küçük düşünmek, küçük davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul, işte böyle bir projedir. Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Bu, öyle akşam yatıp sabah kalktığımızda aklımıza gelen, anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir.
Kanal İstanbul’un neredeyse Başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Biz bu projeyi seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık.
Ardından bu proje adeta ilmik ilmik örülerek konuşulmuş, tartışılmış, çalışılmış, hazırlıkları yapılmış ve bugünkü noktaya gelmiştir.
Kanal İstanbul, dünya çapında bir eser olacaktır. Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlatılmış ve belirli bir aşamaya da gelinmiştir.
Kanal İstanbul’un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir; inşallah yakında bununla ilgili ihaleye de çıkılacaktır.
Bu büyük projeyi, devletimize ve milletimize herhangi bir yük getirmeden, yap-işlet-devret modeliyle tamamlayarak inşallah hizmete sunacağız.
Kanal İstanbul’a, herkes gibi muhalefetin de destek olmasından memnuniyet duyarız. Ama onlar ne yapıyor? Destek olmak bir yana, “Biz bunu yaptırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz” diyebilecek kadar akıl, mantık dışı bir yere savruluyorlar. Bu, bırakınız devlet yönetimini ve siyaseti, çocukların kendi aralarında evcilik oynarken bile etmeyecekleri bir sözdür.
ÇIRPINIP DURUYORLAR
Onun için de iflah olmuyorlar, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Bunun da ötesinde, projeye niçin karşı çıktıklarının makul-mantıklı-bilimsel izahını da yapamıyorlar.
Karşı çıkıyorsanız, hesabınızı, kitabınızı, alternatiflerinizi ortaya koyarsınız, bizi de, milleti de ikna ederseniz, mesele biter.
Peki, bunların söylediği nedir? Kimi, “bunu hangi parayla yapacaksın” diyor. Halbuki projenin modeli yap-işlet-devret, yani finansmanı zaten kendi içinde... Kimi, “çevre ve deprem riski” diyor. Halbuki projenin hazırlıkları kapsamında, çevre ve deprem meselesi de dahil 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır.
Kimi de, “gereksiz” diyor. Herhalde bu söz, CHP’nin klasik muhalefet zihniyetini en iyi yansıtan ifadedir. Çünkü CHP, tarihi boyunca ülkemizin her önemli projesine böyle diyerek karşı çıkmış, takoz koymaya çalışmıştır.
Hamdolsun milletimiz Türkiye’yi bu “istemezükçü” zihniyetin eline bırakmadı, inşallah bundan sonra da bırakmayacak.
Kanal İstanbul’u, İstanbul Boğazındaki deniz trafiğinin bir alternatifi olarak planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazından 41 binin üzerinde gemi geçti. İstanbul’un, böylesine yoğun bir deniz trafiğini kaldıramadığını, günün herhangi bir saatinde boğaza bakan herkes görebilir.
BÜTÇESİ 75 MİLYAR LİRA
Kanal İstanbul’un ön çalışmalarındaki bütçesi 75 milyar lira civarındadır. Türkiye’nin bu projeden elde edeceği gelir, maliyetini kısa sürede çıkartacağı gibi, kalıcı bir finansman kaynağı haline de getirilecektir. Bu projeyle, artık iyice sıkışan İstanbul’a yeni nefes ve hayat alanları açıyoruz.
Kanal İstanbul’un Montrö Sözleşmesiyle herhangi bir ilgisi de yoktur. Tamamen Türkiye’nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek ve işletilecektir.
Ülkemizin en değerli markası olan İstanbul, bu projeyle çok daha kıymetlenecektir. Tabii, bunun için önce ülkenizi ve şehrinizi, deruni bir aşkla, her türlü hesaptan ari bir muhabbetle sevmeniz gerekiyor.
HESABINI HUKUKA VERİR
İnanın bunların İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. Nasıl olduysa işte İstanbul’da bir Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldılar. Şimdi çıkmış İstanbul’a böyle bir Kanal İstanbul gereksiz.
Bunun kararı sana değil, bunun kararını verme yetkisi bize, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir karar verme yetkin de yoktur. Adımlarımızı attık, atıyoruz ve yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu işi inşallah yapacağız.
İstanbul’a bu projeyi kazandırmakta kararlıyız. Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devletidir.
Kurumların görevi, devletin aldığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir.
Libya resmi olarak askeri yardım istedi
Reuters haber ajansı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Türkiye’den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu duyurdu. Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir ise “Libya’nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var. Sahada yeterli nsanımız var” ifadesini kullandı.
Şehit Budak’ın ailesini kabul etti
Başkan Erdoğan, 2016’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak’ın eşi ve çocuklarını kabul etti. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Hakkari’den AK Parti milletvekili adayı olan Ahmet Budak’ın, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi.
Erdoğan, Akar’ın oğlunun nikah şahidi
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya’nın nikahı törenine katıldı. İstanbul’daki Kalender Orduevi’nde dünyaevine giren çiftin nikah şahidi olan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.