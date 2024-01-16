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Politika

Mehmetçik vurdu, ses DEM Parti'den geldi! Hatimoğulları yine aynı yalana başvurdu

DEM Parti, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan rahatsız oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 'sivillerin vurulduğu' yalanına başvurarak operasyonların durdurulmasını istedi.

16 Ocak 2024 Salı 18:43 - Güncelleme:
Mehmetçik vurdu, ses DEM Parti'den geldi! Hatimoğulları yine aynı yalana başvurdu
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Türkiye'nin yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonlar kesintisiz sürüyor.

Mehmetçik terör hedeflerini vurdukça ses, PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti'den geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, operasyonlar sürerken bir kez daha 'siviller vuruluyor' yalanını ortaya attı.

"OPERASYONLARI DURDURUN"

Şehitlerin intikamı adına sürdürülen operasyondan rahatsızlığı dile getiren Tülay Hatimoğulları konuşmasında, operasyonların durdurulmasını talep etti.

HATİMOĞLULLARI'NDAN HADSİZ SÖZLER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, açıklamasında şunları söyledi:

Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojava bombalanmaya başladı. Siviller katlediliyor. Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor. Sivillerin yaşam alanları vuruluyor. Bu kürsünün dili olsa da konuşsa. Biz her seferinde bunları dile getirdik. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur.

  • PKK/YPG operasyonları
  • dem parti
  • Tülay Hatimoğulları

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