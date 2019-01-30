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‘Memleket işi gönül işi’

AK Parti’nin 81 il, ilçe ve belde belediye başkan adayları, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek törenle tanıtılacak. Başkan Erdoğan törende, AK Parti’nin 11 maddelik manifestosunu açıklayacak.

  • STAR / ANKARA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin seçim sloganını açıkladı. AK Parti’nin yerel seçimlerdeki kampanya sloganı ‘Memleket işi gönül işi’ olacak. Kampanyanın diğer sloganları ise ‘Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet önce memleket’, ‘Korumak ve yaşatmak için çevreye saygılı şehirler’, ‘Değer üreten şehirler’, ‘Türkiye’nin geleceği, gönül belediyeciliği’ ve ‘Tüm canlılara kucak açan şehirler’ olacak. Klasik kampanyaların yerini artık dijital kampanyalara bıraktığını belirten Ünal “Aslında iki genel merkezle çalışacağız. Bizim bir gerçeklikteki genel merkezimiz, bir de sanal ortamda, dijital platformda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak” dedi. Ünal, ‘akadaylar.com’ sitesinin açıldığını ve seçim kılavuzu, kurumsal kimlik, seçim müziklerine bu site üzerinden ulaşılabileceğini söyledi. 

MANİFESTODA 11 BAŞLIK 

Ünal, seçim kampanyasının iki bölüm halinde olacağını belirtirken “Birinci fazımız 1-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında olacak” dedi ve ekledi: Manifestomuzun 11 maddeden oluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışı ile ilgili yaklaşımlarını açıklayacak. Aslında ‘Gönül Belediyeciliği’ dediği, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul’da bir şeyin değişmesiyle, Türkiye’de her şeyin değişmesinin hikayesi aslında. 1994 yılında yerel yönetimler anlayışıyla İstanbul değiştiği, Türkiye’de her şey değişti. 

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