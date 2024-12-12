Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, son beyanlarını almak üzere avukatlara söz verdi.
Muharrem İnce'nin avukatı, esas hakkındaki mütalaanın müvekkiline ceza verilmesi yönündeki kısma katılmadıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan Mahkeme, İnce hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulunda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuştu. Şikayete bağlı suçlardan olmaması nedeniyle kamu davası devam etmişti.