İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Memleket Partisi vekil adayından Cumhur İttifakı'na destek
Politika

Memleket Partisi vekil adayından Cumhur İttifakı'na destek

Memleket Partisi Gaziantep milletvekili adayı Koray Kurt, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
Memleket Partisi vekil adayından Cumhur İttifakı'na destek
ABONE OL

Kurt, partisinin Şehitkamil ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, partiyi kurdukları ilk günden bu yana kendilerini hedef alan saldırıların olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik, son dönemde demokrasi adına endişe verici eylemlerin gerçekleştiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yıllardır mücadele edilmesine rağmen varlığına son verilemeyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Millet İttifakı'na yakınlığı sebebiyle şahsım, partimizin il başkanlığı, ailem, bağlı olduğum aşiretin önde gelenlerinin ortak kanaatiyle Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış durumdayız. Almış olduğumuz bu kararın en önemli sebebi, uğruna çok canlar verdiğimiz kutsal vatanımızın toprak bütünlüğüdür ve bu bizim için her şeyden önce gelir."

  • Memleket Partisi
  • Cumhur İttifakı
  • destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.