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Politika

Memleket Partisi'nden istifa etti

Antalya'nın İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

DHA10 Ağustos 2022 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
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İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

İbradı Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Serkan Küçükkuru 'Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim' dedi" ifadeleri kullanıldı.

Serkan Küçükkuru, geçen yıl ocak ayında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmıştı.

  • Serkan Küçükkuru
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  • Memleket Partisi

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