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Politika

Meral Akşener masayı dağıttı! Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu

İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından altılı masaya yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız' diyerek 6'lı masayı resmen dağıttı. Masadan ayrılma kararı alan Akşener'in yaptığı açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözleri yeniden gündeme geldi.

3 Mart 2023 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Meral Akşener masayı dağıttı! Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

AKŞENER MASAYI DAĞITTI

İYİ Parti GİK Toplantısı'nın ardından Meral Akşener'den altılı masaya yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" diyerek 6'lı masayı resmen dağıttı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 6'LI MASAYA YÖNELİK SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Masadan ayrılma kararı alan Akşener'in yaptığı açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözleri yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan masa için, "Her suni yapı gibi bu ittifakın da önüne çıkan her zorlukta gevşemesi ve bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Bu perişan halleriyle seçime kadar gidebilir mi bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu videosunu alıntılayarak paylaşan sosyal medya kullanıcıları, " Tayyip Erdoğan çok büyük adam" yorumunda bulundu.

"OTURDULAR, KONUŞTULAR, DAĞILDILAR"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte konuşmasında yer verdiği İran atasözü de sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altıyı masaya ithafen "Nişestend u goftend u ber-hâstend, yani Oturdular, konuştular, dağıldılar" dedi.

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