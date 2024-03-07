Akşener, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Maltepe'de Mansur Yavaş'ın açıklamalarına cevap verdi.

Esnaf ziyareti sırasında bir gazetecinin, Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı seçiminde kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için yaptığı çağrıda samimi olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:



"Sayın Mansur Yavaş korkusunu, korkaklığını bizim partimize bir operasyon çekerek bir cesaret örneği haline çevirdi. Bunu çok ayıpladığımı ifade etmek isterim. Vatandaşın, sizlerin, milletin talebini kabul etmekten korktu, o cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. 'Ya herrü ya merrü.' diyemedi, vatandaş için milletimiz için. Bizim partimizin il başkanı, bütün ilçe başkanlarının istifa ettiğini ve kendisiyle çalıştığını, itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti'ye göreymiş, kendisini alkışlıyorum."

Yavaş ve İmamoğlu'nu, cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğini anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar. Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Yani partisinin içinde bir yol yürüme imkanı vardı. Hayır diyebilir, onu anlıyorum. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir."