Meral Akşener'den vatandaşa azar: Hakkım haram olsun hepinize

7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:31 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'ın Amasra ilçesi ve Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde temaslarda bulundu.

Kumluca beldesindeki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Ankara'da Kılılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun. Kılıçdaroğlu el kaldıracak, Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti." şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Akşener, vatandaşı azarladı.

"BENDEN HELALLİK ALMAK ZORUNDASINIZ"

Akşener, vatandaşın helallik istemesi üzerine, "Etmiyorum, size hakkımı helal etmiyorum. Sen bana oy vermemekle haklısın, beğenmemekte haklısın, bu başka bir şey. Bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize, tamam mı? Ruzi mahşerde özellikle seninle görüşeceğiz. 'Kol kola...' Çok günah... Ne ayıp bir şey, ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun?" ifadelerini kullandı.