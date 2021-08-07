İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Meral Akşener'den vatandaşa azar: Hakkım haram olsun hepinize
Politika

Meral Akşener'den vatandaşa azar: Hakkım haram olsun hepinize

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'ın Kumluca beldesinde esnaf ziyareti sırasında, partisinin CHP ile olan ittifakını eleştiren bir vatandaşı azarladı.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:31 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 07:31
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın'ın Amasra ilçesi ve Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde temaslarda bulundu.

Kumluca beldesindeki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Ankara'da Kılılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun. Kılıçdaroğlu el kaldıracak, Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti." şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Akşener, vatandaşı azarladı.

"BENDEN HELALLİK ALMAK ZORUNDASINIZ"

Akşener, vatandaşın helallik istemesi üzerine, "Etmiyorum, size hakkımı helal etmiyorum. Sen bana oy vermemekle haklısın, beğenmemekte haklısın, bu başka bir şey. Bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız. Haram olsun hepinize, tamam mı? Ruzi mahşerde özellikle seninle görüşeceğiz. 'Kol kola...' Çok günah... Ne ayıp bir şey, ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu'nun?" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.