AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlara seslendi. Bu sırada bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. Akşener'e, 'Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin' diye seslendi. Bunun üzerine İYİ Partililer vatandaşı linç etmek istedi, araya giren polisler Mustafa Etiş'i olay yerinden uzaklaştırdı.

"MERAL HANIM SİZİ CHP MECLİS'E SOKMADI MI?"

Konuşması sırasında meydanda bulunan bir kişi, "Meral Hanım sizi CHP Meclis'e sokmadı mı 15 milletvekiliyle. Oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin." diyerek tepki gösterdi.

AKŞENER VATANDAŞA CEVAP VERDİ

Bunun üzerine Akşener, "Evet aynen öyle oldu, sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağız kardeşim. Sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki 'giremezsiniz.' Kimsenin beklemediği bir iş yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı." şeklinde cevap verdi.

İYİ PARTİLİLER LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İYİ Partililer Akşener'in yanıtının ardından Mustafa Etiş isimli vatandaşın üzerine yürüdü. Çok sayıdaki partilinin müdahalesini polis engelledi. Etiş olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.

"MİLLET ŞUNLARDAN BİR KURTULAMADI"

Olay yerinden uzaklaşırken de tepkisini sürdüren Etiş, "Bana bağırmayın. Halk bu kadar aldatılmaz. Millet aç' diyorlar, nereye aç? Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş? Gelsin o geçim sıkıntısı çekene ben para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı. Kendisi FETÖ'cü, 'yurtta sulh cihanda sulh' bu. Bu millet biraz uyansın Allah aşkına. Zara'da millet son model arabayla geziyor. Ben 40 yaşındayım. Benim çocukluğumda araba yoktu piyasada şimdi park edemiyoruz." ifadelerini kullandı.