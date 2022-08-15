Meral Akşener'in ''Kadından imam olmaz'' çıkışıyla ilgili MHP Lideri Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, "kadından imam olmaz" çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır."



"Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımıza el uzatan, egemenlik haklarımıza dil uzatan, milli varlığımıza göz koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır."



"Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur. Lozan Antlaşması gereğince, Fener Rum Patriği'nin siyasi ve idari işlerle uğraşmaması, ülkemizdeki Rum-Ortodoks vatandaşlarımıza ruhani hizmet vermesi hüküm altına alınırken, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir din görevlisi olmasının dışında hiçbir statüsü de olamayacaktır."

"Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir".

"Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur".

