Merkezi İstanbul'da açılıyor! Moratinos: Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz

AA 17 Mart 2022 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 11:24

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Moratinos, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Moratinos, ADF'nin "son derece yenilikçi bir girişim" olduğunu belirterek "Günümüz dünyasında diplomasinin yeni zorluklarını gerçekten ele alma girişimiydi ve bu büyük bir başarıydı." dedi.

Birçok bakan ve başbakanın aralarında bulunduğu katılımcıların geçen yılki ilk ADF'ye başarı notu verdiğini söyleyen Moratinos, "Bu yıl daha da iyi geçti. Çünkü Türk diplomasisi, dünyadaki mevcut durum ve dünyanın küresel yönetiminin getirdiği zorluklara rağmen diplomasinin çok yönlü unsurlarını tartışmak için daha geniş bir forumu hayata geçirmeyi başardı." diye konuştu.

Moratinos, ADF'yi son derece ilgi çekici ve başarılı bulduğunu belirterek Forum'dan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

- "ŞİMDİ EN KISA SÜREDE ATEŞKES YAPMAK İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI"



Moratinos, Ukrayna-Rusya savaşının bir medeniyetler çatışması olmadığını belirterek "Bu, tırnak içinde söylüyorum, 'Rus medeniyeti Batı medeniyetine karşı' şeklinde bir durum değil. Bu, Avrupalılar, Batı ve Rusya Federasyonu arasındaki bir anlayış eksikliğidir, bugüne taşınmış bir diplomasi başarısızlığıdır. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanı'nın (Çavuşoğlu), Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirmek için ortaya koyduğu çabaları takdir etmemiz gerek." dedi.

Ukrayna'ya saldırılar sonucunda ortaya çıkan temel konuların üzerine gerçekten gidilmesi gerektiğinin, aksi takdirde tüm Avrupa bölgesinde istikrarsızlık ve güvensizlikle yüz yüze kalınacağının altını çizen Moratinos, "Bu nedenle şimdi mümkün olan en kısa sürede ateşkes yapmak ve aynı zamanda krizden sonra gelecekte ne olacağına bakmak için harekete geçme zamanı." diye konuştu.

UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos, mevcut durumun medeniyet çatışmasına dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerektiğini de kaydetti.

Moratinos, bir yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, diğer yandan da Rus ürünlerine, edebiyat, müzik ve sanatına karşı oluşturulan Rusfobi'nin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan Afrika ya da Orta Doğulu mültecilere Ukraynalılarla aynı muamelenin yapılmadığına da dikkati çeken Moratinos, bu duruma karşı da bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

Moratinos, bütün bunlardan sonra herkesin birbirini anladığı ve söz sahibi olduğu, Çin'i, Afrika'yı, Latin Amerika ülkelerini ve Rusya'yı da içine alan çok taraflı yeni bir dünyaya hazırlık yapılacağını belirterek "Böylece Medeniyetler İttifakı, 21. yüzyılın yeni güvenlik ve istikrar çerçevesini oluşturmak için bu yeni aktörler arasında köprüler kurabilir." ifadesini kullandı.

- "UNAOC'IN ARABULUCULUK MERKEZİ'Nİ İSTANBUL'DA AÇACAĞIZ"



Türkiye'nin UNAOC'a katkılarının İttifak açısından temel oluşturduğunu belirten Moratinos, "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz." dedi.

Moratinos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin UNAOC'a tam desteğinin süreceğini belirttiklerini aktararak "Çok aktif olacağız." diye konuştu.

UNAOC Cenevre Ofisinin Kasım 2021'de açıldığını hatırlatan Moratinos, "İstanbul'da BM Medeniyetler İttifakı'nın Arabuluculuk Merkezi'ni açacağız." bilgisini paylaştı.

Moratinos, New York'ta Türk temsilcilerle merkezin yasal temeline ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Merkezin resmi açılışının yıl sonuna kadar yapılmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.