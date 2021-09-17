Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Herkes haddini bilsin

17 Eylül 2021 Cuma 10:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:12

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde kahvehane ziyaretinde vatandaşları azarlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer, muhatabının sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"BURAYA KADAR GELDİM ARA VERİN OYUNA"

Kendisinin buraya kadar geldiğini belirten Seçer, oyun oynayanların ara vermesini söyleyip "Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hududunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun." ifadelerini kullandı.