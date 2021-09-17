İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5811
  • EURO
    10,1102
  • ALTIN
    485.67
  • BIST100
    1424.79
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Herkes haddini bilsin
Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer vatandaşı azarladı: Herkes haddini bilsin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kahvehane ziyaretinde kendisine ilgi göstermeyen vatandaşlara hitabı tepki çekti.

17 Eylül 2021 Cuma 10:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 10:12
ABONE OL

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in geçtiğimiz günlerde kahvehane ziyaretinde vatandaşları azarlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer, muhatabının sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"BURAYA KADAR GELDİM ARA VERİN OYUNA"

Kendisinin buraya kadar geldiğini belirten Seçer, oyun oynayanların ara vermesini söyleyip "Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hududunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.