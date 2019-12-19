Akşam Baskısı’ndan Ezgi Aşık’a konuşan Metin Külünk, Gelecek Partisi’nin toplumda heyecan oluşturmadığına dikkat çekti. Külünk, “Arkadaşların kendi tercihidir. Türkiye’nin içinden geçtiği en kritik dönemde milletin hafızası cevabını verecektir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ TESLİM ALMAK İSTİYORLAR”

Türkiye’yi sömürge altında tutmak isteyen aklın Erdoğan’ın liderliğinden rahatsız olduğunu belirten Metin Külünk, “Türkiye’yi 90’lı yılların kaotik dönemine kilitlemek isteyen akılla yüzleşmek zorundayız. Türk siyasetini 2005 yılından beri Erdoğansızlaştırmak isteyen akıl, hem bizim mahallede hem de farklı mahalledeki renklerden yola çıkarak Türkiye’yi teslim almak istiyor, buna izin vermemeliyiz.” dedi.

“MİLLETİN HAFIZASI GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR”

Gelecek Partisi’nin tarihten cevap alacağını belirten Külünk, “Arkadaşların kendi bireysel tercihleridir. Kurulan siyasi partilerin cevabını millet verir. Onlarca parti kurulmuş ve kapatılmıştır, milletin başarısızlıklarından dolayı kapattığı partiler olmuştur. AK Parti’den ayrılarak parti kuran arkadaşlar kendi kararını vermiştir. Cevaplarını milletin hafızasından ve tarihten alacaklardır. Türkiye’nin içinden geçtiği en kritik dönemde milletin hafızası cevabını verecektir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜCADELE VERİYOR”

Türkiye’nin önemli bir mücadele verdiğini söyleyen Metin Külünk, “Türkiye’nin verdiği mücadele, mücadeleyi zaafa uğratacak bütün adımlardan uzak durmayı emretmektedir. Bütün bunların farkında olduğuna inandığımız arkadaşımız olarak Davutoğlu’nun bu çizgide olmasını arzu ederdik. Fakat kendisini ayrı bir yere konumlandırmak istedi.” şeklinde konuştu.

“DÜN SÖYLEDİĞİNİ, BUGÜN UNUTMAK ŞIK BİR HAREKET DEĞİL”

Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı vefa konuşması üzerine açıklamada bulunan Külünk, şöyle konuştu:

“Toplum hafızasının asla unutmadığı bir zaman diliminde söylemlere çok dikkat etmeliyiz. Bu konuşmalar üzerinden toplum beni nasıl sorgular demeliyiz. Siyasette liderlik fonksiyon üstlenmiş kişilerin zig zag çizme şansı yoktur. Ortaya istikrarlı bir çizgi koymak zorundadır. Çünkü dün söylediğini bugün reddeden konumda olmak o insan için çok şık bir fotoğraf ortaya koymaz.

Davutoğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza sadakat ve vefa cümleleri çok açıktı, kendisi bir güce ve koltuğa dayalı olmadığı bu mücadelede olduğunu belirtti. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu dönemde milletvekili, başbakan ya da bakan olamayabilirsin ama milletin vicdan ve hafızasında duruşunda asla savrulma olmayan bir adam olarak anılmak, her şeyden daha kıymetlidir.”