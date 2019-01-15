Zeybekci, “İzmir kızıl elması peşindeyiz, İzmir ideali peşindeyiz. Maalesef yine beceriksizliklerini ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimindeler. Daha fazla Atatürkçü, daha fazla laik. Bunları bırakalım. Senin İzmir’le ilgili hayalin, projen ne; bunları konuşalım” diye konuştu.

Nihat Zeybekci ve 30 ilçenin Cumhur İttifakı adayları, MHP İzmir İl Başkanlığında ikinci kez bir araya geldi. Zeybekci, gazetecilerle yaptığı toplantıda,şunları söyledi: “Çok şanslı bir adayım. İki il binam var. 60 ilçe binam var. İki il başkanım ve 60 ilçe başkanım var. 30 ilçe başkan adayımızla ‘İzmir hak ettiğini alacak’ dediğimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giren şehirler yarışında olması gereken yerde olacak şekilde beraber milletimizin teveccühüne talibiz” dedi.

PROBLEMLER AZALMADI

“Bu seçimlerde AK Parti + MHP= 2 olmuyor” diyen Zeybekci şöyle devam etti: “3 oluyor, 4 oluyor. O sinerji, o birlik beraberlik; ‘mevzubahis İzmir ise gerisi teferruattır’ diyor. Bizim tespitlerimize göre İzmirliler bugüne kadar çok yüksek oranla bir kere AK Parti’ye oy vermiş. AK Parti’ye ve MHP’ye o verenlere baktığımızda inanılmaz bir rakam çıkıyor. Hiç kimseyi rencide etmek için demiyorum; sadece gerçeği tespit ediyorum. İzmir’in bugüne kadarki süreçte problemleri azalmadı, arttı. Çözümü kolaylaşmadı, zorlaştı. Bunu hiçbir partiyle ilgili olmaksızın tespit etmek istiyorum. AK Parti ve MHP birlikteliği İzmir birlikteliğinin en önemli timsalidir. İzmirlilere sesleniyorum; ne olur oyunuzu İzmir’e verin. Oyunuzu kendinize verin. Çocuklarınıza, yaşlılarınıza, İzmirimizin geleceğine verin. İzmir’imiz bizi anladı diye düşünüyorum.”