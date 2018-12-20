Mezarlarını kazıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığını çekeceğini açıklamasından sonra terör örgütü YPG taktik değiştirmeye karar verdi. Teröristlerin ajitasyon yaparak dünya kamuoyunun Türkiye üzerinde baskı oluşturabilecek senaryolar üzerinde çalıştığı bunun için sivil halkı kullanmayı hedeflediği ortaya çıktı. Teröristler, hendek terörü ile Sur, Cizre ve Nusaybin’de yaptığının bir benzerini işgal ettiği kentlerde de yapmaya hazırlanıyor. Örgütün sinsi senaryolarını Star’a anlatan Bağımsız Suriye Kürtleri grubu üyeleri ile yöneticileri PKK/YPG’nın bölge halkına zarar verdirmek için plan yaptığını anlattı.

SUR VE CİZRE TAKTİĞİ

Bağımsız Suriye Kürtleri üyesi Dildar Bedirhan, PKK’nın Afrin’e çok büyük zararlar verdiğini söyledi. Bedirhan, “Bu teröristlerin iğrenç yüzüne tanık olmayan Kürt kalmadı. Şimdi Fırat’ın doğusunda ayı zararı vermeden gitmeyeceklerdir. Türkiye’de nasıl hendeklerle binlerce Kürdün evini başına yıktıysa on binlercesini sokağa döktüyse burada aynı şeyi yapmaya hazırlanıyorlar. Bunların acıması yok iradeleri Kandilde. Ne kadar çok zülüm ve kan aksa o kadar çok Türkiye’ye zarar vereceklerini düşüyorlar. Çünkü Türkiye’nin harekât yapacağı kentler Türkiye’de ki kentlerle bitişik ve buradaki operasyonların Afirin’e benzemeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden siviller üzerinden bir tezgah hazırlıyorlar” dedi.

KATLETTİLER

Bağımsız Suriye Kürtleri üyesi Muhammed Ali İsa ise, “Kobaniliyim. Benim gibi 400’ün üzerinde siyasetçi ve muhalif ya sürgün edildi ya da katledildi. DEAŞ gelmeden önce YPG önce bizi sürgün ettiler. YGP, PKK’nın ta kendisidir ve hiçbir şekilde Suriye Kürtlerini temsil etmiyor. Eğer Suriye Kürtlerini temsil edecekse bu başta biz Suriye Kürtleriyiz sonra huzurun tesis edilmesi için çalışan Türkiye olur” ifadelerini kullandı.

TELAŞA KAPILDILAR

Amerika’nın çekileceğini açıklamasından sonra YPG büyük bir telaşa kapıldığını vurgulayan İsa, “Moralleri bozuldu. Hançerlendik diyorlar. Çünkü Fıratı’n doğusu Afrin ve kırsalı gibi dağlık ve zor araziler değil. Dümdüz ve çok rahat bir coğrafya bu şartlarda Türkiye’ye karşı direnemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Tutunamayacaklar ve milletin onlara isyan etmesinden çok korkuyorlar. Zaten milletin malına el koydukları çocuklarını zorla silâh altına aldıkları için büyük tepki çekiyorlar. Okullardan çocukları toplayıp silâhaltına aldılar. Bir de Afrin örneği var. Örgüt orada çok büyük kayıplar verdi. Burada ise darmadağın olacaklar. Ancak şunu çok iyi biliyoruz bunların ajandasında Suriye’yi veya Kürtleri korumak gibi bir madde yok. İran Amerika için taşeronluk yapıyorlar.”

SINIR TEMİZLENMELİ

Sınır hattının terörden temizlenmesi hem Türkiye hem Suriye’nin geleceği için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan İsa, “Her iki ülke de bu örgütten bir an evvel kurtulmak zorunda. Bölge halkı Türkiye’nin kontrolündeki bir harekât için dua ediyor. Biz kendimiz Suriye halkında ayrı görmüyoruz. Suriye milletiyle hukukumuz ve kaderimiz aynıdır” diye konuştu.

AFRİN TECRÜBESİ

Türkiye’nin yapacağı operasyonda sadece Türk askerinin olmasını arzu ettiklerini kaydeden İsa, ÖSO’nun içinde intikam duygusuyla hareket eden veya farklı niyetlerle gelenler var ve bunlar Türkiye’nin de asla onaylamayacağı bir takım hatalara sebep verebilir” uyarısında bulundu. İsa, “Afrin’de PKK’nın kara propaganda için kullandığı bazı yanlışların olmaması için bir takım çalışmalar yapıyoruz ve bunu Türk yetkililerle paylaşıyoruz” dedi.

MORALLERİ BOZUK

Muhammed Ali İsa, “Moralleri bozuldu. Çünkü Fıratı’n doğusu Afrin ve kırsalı gibi dağlık ve zor araziler değil. Türkiye’ye karşı direnemeyeceklerini çok iyi biliyorlar” dedi. Dildar Bedirhan da,“PKK, Türkiye’de nasıl hendeklerle binlerce Kürdün evini başına yıktıysa burada aynı şeyi yapmaya hazırlanıyorlar” diye konuştu.