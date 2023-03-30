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Politika

MGK Bildirisi'nde deprem vurgusu: Hayatın bir an evvel normale döndürülmesi sağlanacak

MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Yayınlanan MGK Bildirisi'nde, Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durumun değerlendirilerek, bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, 'Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

AA30 Mart 2023 Perşembe 18:35 - Güncelleme:
MGK Bildirisi'nde deprem vurgusu: Hayatın bir an evvel normale döndürülmesi sağlanacak
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, deprem felaketinin, vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirlerin ele alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durumun değerlendirilerek, bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulduğu belirtilen bildiride, "Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve Irak'ta bilhassa son dönemde müşahede edilen gelişmelerin, DEAŞ terör örgütü ile mücadele kisvesi altında PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter de dahil, her türlü imkan ve kabiliyetle teçhiz etmeyi sürdüren aktörlerin asıl niyetinin anlaşılmasına bir kez daha vesile olduğu kaydedilmiştir. Operasyonlarımız neticesinde verdiği zayiatın yanı sıra artan kaçışlar ve azalan katılımın da etkisiyle çöküş sürecine giren ve miadı dolan terör örgütünü himaye eden aktörlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bölücü terör örgütünü ve tüm uzantılarını arkalarındaki her türlü desteğe rağmen tamamen çökertmekte kararlı olduğu ve sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceği hatırlatılmıştır."

Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın bölgedeki diğer ülkelerin istikrarına ve Karadeniz'deki güvenliğe yönelik menfi tesirlerinin değerlendirildiği belirtilen bildiride, kalıcı barışın tesisi, bölgesel istikrarın muhafazası ve insani krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik gayretlerin sürdürüleceği ifade edildi.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ" VURGUSU

Türkiye'nin, Balkan ülkeleri ile yakın istişare ve işbirliği içinde tesis ve icra ettiği, barış ve istikrarın muhafazası temelindeki politikası çerçevesinde, bölgedeki meselelere tesir edebilecek mahiyetteki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan bildiride, ihtilafların hakkaniyete uygun bir şekilde çözümünü esas alan tüm yapıcı adımlara yönelik desteğin teyit edildiği kaydedildi.

Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin, her iki taraf ve bölge için faydalı olacağının mütalaa edildiği aktarılan bildiride, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiğinin altı çizildi.

Bildiride, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiği belirtildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • toplantı

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