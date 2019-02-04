MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 14'ü ilçe 18 belde olmak üzere 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP, 14'ü ilçe 18 belde olmak üzere 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
Ayrıntılar geliyor...
MHP, 14'ü ilçe 18 belde olmak üzere 32 belediye başkan adayını daha açıkladı
Ayrıntılar geliyor...
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