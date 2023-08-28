MHP: Akşener'in konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon Kocatepe'de yaptığı toplantı üzerine basın açıklamasında bulundu. Ataman, yazılı olarak yaptığı açıklamada Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısına karşılık vermekten kaçındığını ve Altılı Masa'nın ortaklarına karşı yerel seçim pazarlığını kızıştırmayı tercih ettiğini söyledi.

İYİ Partililerin Afyon Kocatepe'de yapılan toplantının Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı iddiasının karşılıksız çıktığını sözlerine ekleyen Ataman, "Bu toplantının şişirilmiş bir balon olduğu ortaya çıkmış ve İYİ Parti'n '26 Ağustos'ta Türk siyasetinde yeni bir yol açacağız' vaadi fos çıkmıştır. Tük milletine hizmet yolunda İYİ Parti yine yan çizmiş, yeni bir yol diye sunmaya çalıştıkları politik söylem, zilletin ortaklarına karşı el yükseltme gayretinden öteye gidememiştir. Akşener, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin "Yerel İktidarda Komşu Olalım Ülke Hayrına" çağrısına karşılık minderden kaçmayı seçmiştir. Meral Akşener, Türk milletinin hayrına olan çağrımızda buluşmak yerine Altılı Masa'nın ortaklarına karşı yerel seçim pazarlığını kızıştırmayı tercih etmiş, aziz milletimizden bir adım daha uzaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.

"MERAL AKŞENER'İN KONUŞMASI ADETA BİR İTİRAF NİTELİĞİNDE OLMUŞTUR"

Ataman, şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlerden önce HDP ve marjinal yapılarla işbirliği içerisinde olduğunu defalarca dile getirdiğimiz Altılı Masa'ya bu konu üzerinden de çalım atmaya kalmıştır. Sanki kendisi o masada bölücü ve marjinal yapıların ortaklığına göz yummamış gibi bu yapılarla bir arada olmayacaklarını söylemiştir. Altılı Masa'nın gizli gündemleri olduğunu ve HDP ile kurulan 'Masa Altı İttifakı'nı dile getirdiğimizde bizlere 'iftira atıyorsunuz' diyen Meral Akşener'in konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur. Sonuç alınamayacak işlerin şak şakçılığını yapmayacağını söyleyen Akşener'e sormak gerekir. Seçimlerden önce 'kazanamayacak aday' olarak tanımladığınız Kılıçdaroğlu ile sonuç alamayacağınızı bile bile niçin şakşakçılığını yaptınız? Millet iradesini temsil etmeyen Zillet Masası'na kimlerin dayatmasıyla geri oturdunuz? Madem sadece sayısal çoğunluğu elde etmeye yönelen ilkesiz siyasete karşıydınız o halde sırf sayısal çoğunluğu yakalamak için bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çatı altında buluşmaya nasıl göz yumdunuz? Kariyer planları için bölücü HDP ile işbirliği yapan Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu'na neden seçimden önce ses çıkarmadınız? PKK ve CHP, "Yerel Yönetimler Özerkliği; vaaderken susan siz değil miydiniz? Terörist Demirtaş'a özgürlük naraları atan Cumhurbaşkanı adayınıza karşı tek kelime edemeyen siz değil miydiniz? Son yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyelerinde HDP ile iş birliğine ses çıkarmayıp elleriniz ovuşturan siz değil miydiniz? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu ikircikli ve samimiyetsiz tutumunun hesabını aziz Türk milletine vermelidir."

"İYİ PARTİ, KAYBETMEYE MAHKÛM OLDUĞUNU BİR DEFA DAHA 26 AĞUSTOS'TA GÖSTERMİŞTİR"



İYİ Parti'nin, bu süreçte siyasetini günübirlik şahsi menfaatlere göre şekillendirdiğini iddia eden Ataman, "Türk milletinin zekâsını hafife alan, duygularını sömürmeye yeltenen zilletin İYİ Parti'nin kaybetmeye mahkûm olduğunu, milletimize boş hamasi vaatlerden başka bir şey sunamadığını bir defa daha 26 Ağustos'ta göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.