MHP Başkanlık Divanı, YSK'nın İstanbul seçim kararını değerlendirdi
MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi. Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi. MHP Başkanlık Divanı YSK'nın İstanbul kararına ilişkin Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet verici' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararını değerlendirdi.
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını topladı.
Toplantıda, YSK tarafından alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenileme kararı her yönüyle değerlendirildi.
Toplantıyla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
"HER KESİMİN KARARA SAYGILI OLMASI GEREKİYOR"
MHP Başkanlık Divanı, "(YSK'nin İstanbul kararı) Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet verici." açıklamasında bulundu.
MHP Başkanlık Divanınca "MHP, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır." ifadeleri kaydedildi.
MHP Başkanlık Divanınca yapılan açıklamanın başlıkları şöyle:
"YSK'nin kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatası geri alınacağından, bu tartışma da ortadan kalkacaktır."
"Belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 23 Haziran'da yapılacak seçimin sonuçlanmasına kadar ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirlenmesi gerekecektir."
"YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir."
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