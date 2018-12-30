MHP belediye başkan adayları 2019 son dakika MHP ilçe belediye başkan adayları isim listesi

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. MHP belediye başkan adayları 2019 isim listesi açıklandı mı? Yerel seçimler için partilerin hazırlıkları giderek hızlanıyor. Aday açıklamaları yapılmaya devam ediliyor. Seçmenler, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin kimleri aday göstereceğini öğrenmek istiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. İllerden isimleri belli olan adayla, "Adıyaman; Rıfat Erdem, Ağrı; Servet Al, Artvin; Mustafa Polat, Bolu; İbrahim Doğan, Hakkari; Nevzat Doğan, Muş; Şerefettin Yatci, Siirt; Muzaffer Furat, Sinop; Hasan Demir, Tokat; Adnan Özmen, Tunceli; Mücella Saler, Uşak; Muhammet Fatih Erdoğan, Batman; Hayrettin Bektaş, Şırnak; Bahar Cavlak, Kilis; Ömer Yabancı, Düzce; Erdoğan Bıyık." olarak açıklandı. 29 Aralık’ta AK Parti tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da üç ilçede Cumhur İttifakı adayı belirlendiğini söylenmişti. MHP belediye başkan adayları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

SON DAKİKA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15'i il olmak üzere 402 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. İllerden isimleri belli olan adaylar şu şekilde:

"Adıyaman; Rıfat Erdem, Ağrı; Servet Al, Artvin; Mustafa Polat, Bolu; İbrahim Doğan, Hakkari; Nevzat Doğan, Muş; Şerefettin Yatci, Siirt; Muzaffer Furat, Sinop; Hasan Demir, Tokat; Adnan Özmen, Tunceli; Mücella Saler, Uşak; Muhammet Fatih Erdoğan, Batman; Hayrettin Bektaş, Şırnak; Bahar Cavlak, Kilis; Ömer Yabancı, Düzce; Erdoğan Bıyık."

MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

3 ilçede Cumhur İttiffakı



Biz bu seçimde Cumhur İttifakı ile hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin dört bir tanında müşterek çalışmalarımız var. Bunun sonucunda İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim belirledik. Hepsinde de bir olacağız, beraber olacağız, Allah’ın izniyle oralardaki seçimleri alacağız.



Beşiktaş - Serkan Toper



Maltepe - Ahmet Baykan



Silivri - Volkan Yılmaz

MHP'den açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan adayı Uğur Serdar Kargın. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan adayı Şaban Çabuk.

Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan adayı Mahmut Ütük.

Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Bayrakdar. Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan adayı Hüseyin Saka. Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan adayı Süleyman Torun.

Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Erhan Şahin.

Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk.

Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan adayı Murat Er. Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı Haluk Filizli. Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan adayı İlhan Özden.

Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan adayı Arif Çayır.

Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan adayı Ünal Gevşek.

Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Koloğlu.

Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan adayı Muhayrem Tozan.

Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Kemal Aslan. Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı Cevdet Çınar. Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz.

Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan adayı Fatih Düz. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin. Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan adayı Tuğrul Yanıkoğlu. Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan adayı Ertuğrul Melikoğlu. Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Fikri Şen.

Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu.

Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı Erdal Mert. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız.

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan adayı Şahin Çolak. Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı Bozkurt Ekeş. Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan adayı Mümtaz Aliustaoğlu. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner.

Kırıkkale Yahşihan İlçesi Belediye Başkan adayı Osman Türkyılmaz. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin. Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Şen. Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan adayı Muhlis Yavuz. Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan adayı Nedim Bars. Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan adayı Sedat Balkı.

Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Bozkurt. Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan adayı Ramazan Atalay. Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan adayı Sahvet Ertürk.

Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan adayı Niyazi Tezcan. Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan adayı Cavit Erdoğan.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız halen başkan olan Cengiz Ergün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Serdar Sevimli Genel Başkanımızın onayıyla aday olarak kabul edilmiştir.

Bartın Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Cemal Akın, Isparta Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediye Başkan adayımız halen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, Karabük Belediye Başkan adayımız da halen başkan olan Rafet Vergili olarak tespit edildi.

HANGİ İLLERDE ADAY GÖSTERİLMEYECEK?

Cumhur İttifakı'nı yerel seçime taşıyan AK Parti ile MHP'nin hangi illerde ittifak yapacağı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından netleşmeye başladı. Buna göre, AK Parti İstanbul dışında bugüne kadar açıklamadığı 6 ilden 4'ünün il belediyesinde aday göstermeyecek. Bu iller, Adana, Osmaniye, Mersin ve Manisa. AK Parti henüz adayını açıklamadığı Muğla ve Aydın'da ise aday gösterecek. MHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Denizli, Muğla ve Aydın'da büyükşehir belediyesine aday göstermeyecek.