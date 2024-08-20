MHP: Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, CHP'nin Can Atalay için Anayasa Mahkemesi kararının okutulması talebiyle TBMM'yi yeniden olağanüstü toplantıya çağırma girişimine ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yaptı.

MECLİSİN TOPLANMA ŞARTLARI

Yıldız, Anayasa hükümlerine atıfta bulunarak, Meclisin her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplandığını, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanı ya da Meclis Başkanının toplantıya çağırabileceğini belirtti.

"GAZİ MECLİS TEKRAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILAMAZ"

"Toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. Ancak, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz" diyen Yıldız, Meclisin aynı konuda yeniden toplanmasının anayasa ve kanunlar tarafından korunmadığını vurguladı.

"BİR HAKKIN SUİSTİMALİ"

Yıldız, "Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez" diyerek, CHP'nin girişimini anayasal ve hukuki çerçevede eleştirerek, Meclis'in aynı konu için yeniden toplanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

MHP'li Feti Yıldız'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatili yapabilir; ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Meclis başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı sistemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. (Anayasa Hükmü)

Toplantıyı gerektiren konu görüşüldükten sonra, aynı konuda Gazi Meclis tekrar olağanüstü toplantıya çağrılamaz.

Bir hakkın suistimalini anayasa da, kanun da himaye etmez."