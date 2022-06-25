MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Türkiye'nin yürüyüşüne engel olmak isteyenlere taviz vermeyeceğiz

Aksu, "Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları kapsamında Başakşehir ve Arnavutköy'de esnaf, sanayici, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Başakşehir'de esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Aksu, Türkiye'nin yükselişi için atılan her adımı sekteye uğratmaya çabalayan karanlık mahfillerin hüsrana uğrayacaklarını söyledi. Aksu, şöyle devam etti:



"Sıcak çatışma ortamının yol açtığı kriz, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışa rağmen Türkiye yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7,3 büyüme performansıyla 2022 yılında da güçlü büyüme eğiliminin devam ettiğini göstermiş, büyüme istihdama da yansımıştır. Üretim kapasitesinin güçlenmesi açısından önem arz eden sanayi üretimi ve makine teçhizat yatırımları 10 çeyrektir artış eğilimini devam ettirmektedir. Son açıklanan nisan ayı sanayi üretimi yüzde 10,8 oranında artış göstermiştir. Savunma sanayisinde peş peşe yeni hamleler yapılmakta, ileri teknolojiye dayanan milli üretimlerimiz devreye konulmaktadır. Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir."

Türkiye'nin, sözüne güvenilen bir ülke olarak diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Aksu, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin 2023'ün ilk çeyreği içerisinde kullanıma alınacak olmasının sevindirici ve gurur verici bir adım olduğunu anlattı.

Son yıllarda yoğun bir şekilde maruz kalınan dayatmalara, ekonomik ve siyasi baskılara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha güçlü bir şekilde karşılık verebilen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Aksu, bu sayede bütün siyasi ve ekonomik tuzakların teker teker bozulduğuna işaret etti. Aksu, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki milli birlik içinde, ülkemize güvenerek her zorluğun üstesinden geleceğiz. Fırsatçıların, karaborsacıların ve istikrarı bozucu tertip içinde olanların hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız. Türkiye'nin yükselişi için atılan her adımı sekteye uğratmaya çabalayan karanlık mahfilleri hüsrana uğratacağız. Türkiye'nin yürüyüşüne engel olmak isteyenlere asla taviz vermeyeceğiz. CHP, İP ve zillet ittifakının diğer ortakları, yalan siyasetinde, felaket tellallığında buluşsalar da Türk milleti bu iftira siyasetine prim vermeyecektir. Bugün takip ettiği siyasetle CHP, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatışan hale bürünmüş, Atatürk'ün mirasına sırtını dönmüş, milletten umudunu keserek emperyalist güçlere bel bağlamıştır."