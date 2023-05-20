MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den depremzedelere hakarete tepki





MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Özdemir ve Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Adliyesi'ndeki konferans salonunda mazbatalarını aldı.

Burada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Özdemir, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri ve Türkiye için büyük gayretle çalışacaklarını söyledi.

Özdemir, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde MHP'nin önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, "MHP, Kayseri'de iki ilçede birinci olmuştur. Bununla beraber oyunu 13 ilçenin tamamında artırma başarısı göstermiştir. Bunun yanı sıra büyükşehirler dikkate alındığında MHP, Türkiye'deki tüm büyük şehirler içerisinde Kayseri'de birinci olmak suretiyle milliyetçi ülkücü hareketin omurgası olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bununla beraber ve bundan daha da önemlisi, MHP'nin Türkiye'de 3. parti olma başarısını göstermesidir." diye konuştu.

MHP olarak aldıkları oylarla bazı anket şirketleri tarafından partilerinin aleyhine yapılan algıların tamamının çöktüğünü vurgulayan Özdemir, milletin iradesiyle bunların hesabının sandıkta sorulduğunu dile getirdi.

Özdemir, Kayseri'yi temsil etmek için 10 milletvekilinin TBMM'de olacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dileğimiz ve arzumuz, bu 10 milletvekilinin tamamının Kayseri'nin ilçelerini iyi bilmesi, merkezini iyi bilmesi ve Kayseri'nin nüfusunu da iyi bilmesidir. Mevcut durumda seçimlere giderken ittifaklar bazındaki çalışmalar dikkate alındığında Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla beraber olgunlaşması ve Türkiye'de daha da yerleşik hale gelmesiyle alakalı çabalarla ilgili aziz milletimizle düşüncelerini paylaşmıştır. Cumhur İttifakı'nın bütün mensupları, bu çerçevede istikrarımızın tesisi, istiklalimizin korunması ve tertemiz bir istikbale doğru yol almamız hususundaki hassasiyetlerimizi ifade etmiştir. Dolayısıyla aziz milletimiz vermiş olduğu kararıyla Türkiye'de bugün Meclis aritmetiğine baktığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamından yana iradesini çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş. Sistem tartışmaları bu haliyle kapanmıştır."

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"İlk turda Sayın Cumhurbaşkanı'mız yüzde 49,5'ten fazla oy oranına ulaşmıştır. Bununla beraber yüzde 50 oyun aşılamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kalmıştır. Kayseri, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek iradesi konusunda da Türkiye'de önde gelen şehirlerin başında olmuştur. Şimdi inşallah, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerle alakalı MHP, Cumhur İttifakı çerçevesinde, bütün azim ve gayretini ortaya koyacak ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın daha yüksek bir oyla seçilebilmesi için ki seçileceğine de inanıyoruz, var gücüyle çalışmalara başlamıştır."

Türk milliyetçiliğini sadece söylem değil, aynı zamanda bir hayat biçimi, yaşam tarzı ve felsefesi olarak nitelendiren Özdemir, bunun siyasi merkezinin MHP olduğunu ifade etti.

Özdemir, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik "oy verme" nedeniyle gösterilen tepkileri de eleştirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Deprem olduğu günlerde devleti suçlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aciz göstermeye çalışanlar, devletin vatandaşın yanında yer alması, yaraları sarmasıyla biz utandıklarını düşünmüştük. Bugün gelinen aşamada belirli bir siyasi cenahta toplanan bazı isimlerin 'oy vermediler' diye böylesine bir acıyı yaşamış depremzede kardeşlerimize, depremden etkilenen vatandaşlarımıza hakaretler etmelerini de kabul etmediğimizi ve kendilerinin gerçek suretini ortaya koyduğunu ifade etmemiz lazım. Bunlara da hiçbir koşul ve şart altında ne bu söylemlere ne de bu manadaki ithamlarla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hedef alınmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim."