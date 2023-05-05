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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçim çağrısı: Çalmadık kapı bırakmayalım

Kayseri'deki bir düğün salonunda partililerle düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik' programında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, 'Geride kalan bu 9 kutlu günlük süre zarfında çalmadık kapı bırakmayalım, sıkmadık el bırakmayalım.' ifadelerini kullandı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 22:51 - Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçim çağrısı: Çalmadık kapı bırakmayalım
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Özdemir, Kayseri'deki bir düğün salonunda partililerle düzenlenen "Birlik ve Beraberlik" programında, MHP'nin geçmişinde çilelerin çekildiğini ve büyük emeklerin verildiğini söyledi.

El ele, gönül gönüle vererek hareket edilmesi gerektiğini anlatan Özdemir, "21. yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Artan zulümler karşısında, adaletsizlikler karşısında artık cihanın, Türk'ün hasretini dindirmesinin zamanı gelmiştir. " ifadesini kullandı.

Seçimlerde zafere ulaşmak için çalıştıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"14 Mayıs tarihi hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır. Bu noktada yine 2 önemli tercih ve hedefle Sayın Genel Başkan'ımızın önümüze koyduğu vazifeyle seçimlere gidiyoruz. Bunlardan ilki Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüksek bir çoğunlukla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. İkincisi ise Milliyetçi Hareket Partisinin Meclisteki milletvekili sayısının çoklaştırılması ve inşallah sizlerin de gayretiyle belki de Kayseri'de daha büyük bir zafere ulaşmasıdır. Geride kalan bu 9 kutlu günlük süre zarfında çalmadık kapı bırakmayalım, sıkmadık el bırakmayalım. Milliyetçi Hareket'i Kayseri'de inşallah tarihinin en büyük zaferine hep birlikte ulaştıralım."

Konuşmanın ardından MHP Kayseri milletvekili adayları ve partililer fotoğraf çektirdi.

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