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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'staj ve çıraklık sigortası' açıklaması!

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de fabrika işçileriyle bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ' Staj ve çıraklığın hizmet süresi sayılması konusundaki vaadimiz geçerlidir. Yetişmesi için mücadele verdik, yetişmedi ama önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.' dedi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den 'staj ve çıraklık sigortası' açıklaması!
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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, milletvekili adaylarıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikalarını ziyaret etti.

İşçilerle buluşan Özdemir, milletin hakkını ve hukukunu korumak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Özdemir, vatandaşın alım gücünün korunması noktasında sergilenen hem asgari ücret artışının hem de çalışan kesimlerdeki diğer artışların son derece makul seviyede gerçekleştiğini kaydetti.

- "SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

MHP'nin seçim beyannamelerinde sürekli söz verdiği EYT konusunun çözüldüğünü hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Fabrika müdürümüzden biraz evvel bilgi aldım. 700'e yakın personelimiz EYT'den yararlanmış. Bu imkanların sağlanması ve daha önemli işler yapma konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır. MHP'nin seçim vaatlerinden emeklilere yılda iki defa ikramiye verilmesi de yine gerçekleştirilmiştir. Bunlar önemli kazanımlardır. Bundan sonra da seçimde inşallah hep beraber çalışacağız, kazanacağız ve çalışanın hakkının daha güçlü şekilde savunulacağı güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Staj ve çıraklığın hizmet süresi sayılması konusundaki vaadimiz geçerlidir. Bunun altını çiziyoruz. EYT gibi bu da önem verdiğimiz bir konu, yetişmesi için mücadele verdik, yetişmedi ama önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi için sözümüzün arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

  • İsmail Özdemir
  • Cumhur İttifakı
  • staj ve çıraklık sigortası

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