Yalçın, yazılı açıklamasında, partisinin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

MHP'nin, Türkiye'de milli bilincin ve varlık refleksinin diri kalmasında kritik rol oynayan bir siyasi parti olduğunu aktaran Yalçın, partilerinin her siyasi faaliyetinin, ortaya koyduğu her tavır ve hayata geçirdiği bütün politikaların bu işlev dikkate alınarak sürdürüldüğünü belirtti.

Yalçın, MHP'nin siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Derin bir tarih şuuruna, kökü binlerce yıla uzanan millet ve devlet aklına dayanan siyaset felsefesine malik MHP kadroları, sosyal, kültürel ve fikir hayatımızda da önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Hayat sürdüğümüz coğrafyada vuku bulan olaylar, dünyada meydana gelen son hadiseler, MHP'nin üstlendiği tarihi misyonun ehemmiyeti kadar, hem karar vericilerin hem de milli birlik ve bütünlüğümüz istikametinde siyaset yapan partilerin sorumluluk payını katbekat artırmıştır."

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Gerek Türkiye'nin bölgesinde, gerekse dünyada insanlığın geleceği açısından köklü değişikliklerin yaşanacağı, yeni bir küresel düzenin ayak seslerinin hissedildiği sancılı bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyaya nizam vermek bahanesiyle asırlardır insan hak ve hürriyetleri gibi temel kavramları istismar eden küresel aktörler tarafından, yeni bir sömürü düzeni tesis etmek için bu kez bütün yüksek beşeri normların çiğnendiğine şahit olunmaktadır. Beşeriyetin akıbeti açısından endişe verici bu gelişmeler, coğrafyamızın barış ve sükuna kavuşması, yeryüzünün selamete erişebilmesi, insanı insan yapan değerlerin yaşatılabilmesi için 21'inci asrın 'Türkiye Yüzyılı' olması yolunda çaba gösteren herkese ağır mesuliyetler yüklemektedir."

TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Bu çerçevede, TBMM'nin yeni yasama döneminden itibaren, iç meselelerle ilgili atılacak adımlar yanında, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sürdürdüğü küresel politikaların devamı, global aktörlerin Türkiye'ye dönük planları gibi hususların gündemde önemli yer işgal edeceğine işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti "Yeni dönem hem Türkiye'nin iç sorunlarının aşılmasına, hem de küresel ölçekteki hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize varlığını adayan siyasi partiler için büyük bir imtihan evresi olacaktır. Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve 'erkenden erken seçim rüyaları görmek' yerine, Türkiye'nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir."

MYK TOPLANTISI TARİHİ AÇIKLANDI

MHP'nin, Türkiye'nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacağının altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki siyasi sürece hazırlık bağlamında partimizce öncelikle 19 Eylül'de genel merkezimizde saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bilahare 21 Eylül'de de yine genel merkezimizde saat 14.00'te İl Başkanları Toplantısı yapılacaktır. Toplantılar vesilesiyle Türkiye gündemindeki bütün öncelikli konular masaya yatırılarak fikir teatisinde bulunulacaktır. Söz konusu toplantılarda ortaya atılan görüşler doğrultusunda varılacak ortak kararlar, partimizin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde yol gösterici olacaktır."

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