17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4603
  • 6,1201
  • 227.283
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Cumhur İttifakı Türkiye’nin geleceğini inşa edecek harekettir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 'Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleriyle alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kayapınar ilçesindeki teşkilat binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın oluşum sürecini anımsatan Yalçın, bu ittifakın idealinin ne olduğunu milletin bildiğini kaydetti.

"Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleriyle alakalı oluşmuş bir yapı değildir." diyen Yalçın, "Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. Geleceğini, istiklalini, istikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gelip geçici bir heves değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, beka meselesinin önemini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlatarak, "Bu ülkede eğer 'Zillet ittifakı' veya 'İllet ittifakı' dediğimiz birliktelik, yapı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği taktirde bu ülkenin başı belaya girer. Cumhur İttifakı bu ülkeyi inşallah 100. yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik, bir siyasi iş birliğidir." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından açılışı yapılan binayı gezen Yalçın, partililerle fotoğraf çektirdi.

Açılışa, bazı MHP milletvekilleri ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Ziyarete 95 yaşındaki dedenin duası damga vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Bilim insanları keşfetti: Uykuda onarıyor

Buteflika ülkesine döndü

Buteflika ülkesine döndü

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

Başkan Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

PKK'ya hava operasyonu: Hedefler yerle bir edildi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

İran'dan Irak'a 'vizelerin kaldırılması' teklifi

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

Bakan Kurum açıkladı: Uygulama 2021'de başlayacak

'Türkiye’nin geleceğini inşa edecek harekettir'

'Türkiye’nin geleceğini inşa edecek harekettir'

Başkan Erdoğan paylaştı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan paylaştı: Bozulmasın o güzel gözler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Başkan Erdoğan´dan Twitter paylaşımı: Bozulmasın o güzel gözler

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA