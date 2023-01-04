MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz

Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP'nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü, itici gücünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen bazı çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek MHP aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiğinin gözlemlendiğini belirtti. Yalçın, şöyle devam etti:

"Dost görünen düşmanlarımızdan da açık hasımlarımızdan da siyasi rakiplerimizden de partimize, teşkilatlarımıza ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır. Biz sabır ve suhulet gösterdikçe, itidal ve müsamaha ikliminde kaldıkça, fitne ve fücur erbabı çarklarını daha bir ihtirasla döndürmekte, daha bir cesaretlenip fütursuzlaşmakta, her zamankinden daha seviyesiz yöntemlere başvurarak hücumlarını artırmaktadır. Davamızı, Ülkücü hareketi ve partimizi ilgilendiren hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın."

Hazreti Ali'nin "Susmak vakardır." sözünü anımsatan Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Susup sükut ettiysek fitne kazanını kaynatan dönek, hain ve facirlerin ateşine odun taşınmasına engel olmak istediğimizdendir. Zaman her şeyin ilacıdır. Bazen sabretmeyi bilmek gerekir. Sabırlıyız ama zayıf asla değiliz. Beklemesini biliriz ama mütereddit değiliz. Sabrımızı sınayanlara da hayat ve siyaset dersi vermekten imtina etmeyiz. Zaman, MHP'nin davasında ve tutarlı politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur, desise, entrika ve fitne erbabını susturmasını biliriz. Vakti geldiğinde Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar olur, şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. MHP'nin acılarına el ovuşturup sevincine buğzedenlerin sureti haktan görünmelerine prim vermeyiz. Timsah gözyaşlarına kanmayız. Yalancı pehlivanlara, sahte kabadayılara pabuç bırakmayız. Kurusıkı atanlara itibar etmeyiz."

- "YOLUMUZDAN DÖNMEZ, HEDEFİMİZDEN SAPMAYIZ"



Yalçın, 53 yıldır durdukları yerden milim oynamadıklarını vurgulayarak "Geldiğimiz noktadan dönmeyiz. Akrebin kıskacında yoğrularak sürdürdüğümüz siyasi mücadeleden, tutarlı duruşumuzdan zerrece taviz vermeyiz. İlkelerimizi, tutarlı siyasi duruşumuzu savunmaktan geri durmayız. Doğru bildiğimizden şaşmaz, tavrımızı değiştirmeyiz. Biz, yolumuzdan dönmez, hedefimizden sapmayız." görüşünü dile getirdi.

MHP'nin bugüne kadar Hakk'ın, hakikatin peşinde olduğunu, bundan sonra da aynı çizgide cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğinin altını çizen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Ahlak, dürüstlük, ehliyet ve liyakat daima temel düsturlarımız, yalan, fitne ve fesat düşmanımız olmuştur. Bizden görünüp bizi birbirimize düşürmeye çalışanların, üzerimizden siyasi çıkar sağlamasına fırsat vermeyiz. Bizi anlamak istemeyenlere sabırla haklılığımızı anlatmaktan da geri durmayız. Bununla birlikte, bizi dost bellemeye niyeti olmayanlara alaka ve dostluğumuzu heba ve feda etmeyiz. Bize zorluk çıkarmaya, yolumuza engel döşemeye çalışanları bertaraf etmesini biliriz. Bizim tarafımız ve yerimiz bellidir. Tarafımız Türk milleti, yerimiz milletin sinesidir. Yolumuz Hak yolu, hedefimiz milletin bekasıdır. Türk milleti var oldukça MHP de var olacaktır. MHP, aziz milletimizin varlık sigortasıdır ve bu fonksiyonunu icra etmesine hiç kimse engel olamayacaktır. Karanlık mahfillerde tezgahlanan kirli oyunlar, MHP'nin birlik ve beraberliğini, kuvvetli teşkilatlarımızın dirlik ve düzenini bozamayacaktır."

- "MHP CAMİASI, KİRLİ TEZGAHLARA DÜŞMEYECEK"



MHP'nin, 53 yıldır her badireden, her engelden, her tuzaktan güçlenerek çıkmayı bildiğini anlatan Yalçın, "İtibar suikastları, aleyhimizdeki algı çalışmaları, partimizi güçten düşürmeye, takatimizi tüketmeye matuf saldırılar, bizi yolumuzdan döndüremeyecektir." açıklamasını yaptı.

Kitleleri şaşırtmaya, ortalığı karıştırmaya, kaos yaratmaya, MHP'nin kurumsal kimliğini lekelemeye dönük dolap ve tezgahlar karşısında en adil hakemin Türk milleti olduğunu belirten Yalçın, Hakk'a ve hakikate inandıkları gibi, milletin ferasetine de güvendiklerini bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

"Olaylar, insanlar, kurumlar, senaryo ve kurgular üzerinden MHP'yi zaafa uğratacağını, ışığının söndürüleceğini vehmedenler aldanmaktadır. MHP, siyasette kutup yıldızıdır. MHP, milletimizin kader çizgisinde bir istikbal kervanı, istiklal bayrağıdır. Sırtlandığımız kutsal yükü Kızılelma'ya götürmemize, taşıdığımız bayrağı zirveye çıkarmamıza hiç kimse, hiçbir beşer mani olamayacaktır. Bayrağı lekelemeyecek, lekeletmeyeceğiz. Nefislerini zirveye taşımaya mütemayil fitne erbabının, davamızın ismetini kirletmesine izin vermeyeceğiz. Partimizi zarara uğratmaya, itibar ve haysiyetten düşürmeye, milletimizin sinesindeki, yüreğindeki yerini değiştirmeye yeltenenlerin çabaları beyhudedir. Partimizin millet nezdindeki muhabbet ve kredisini hiç kimse tüketemeyecektir. MHP'ye oyun kurmaya, başına tezgah açmaya çaba gösterenler ziyandadır. MHP, bugüne kadar itibar suikastlarından, haysiyet ve şeref pusularından güçlenerek çıkmıştır, bundan sonra da devran değişmeyecektir. MHP camiası, kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhları manevi rehberimiz, bize bıraktıkları mücadele azmi kudret kaynağımızdır. Yüce Allah, fasıklarla değil, doğrularla birliktedir."