Semih Yalçın, bugün gerçekleştirilen "İl Başkanları Toplantısı"nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, MHP'yi siyaset hayatında özel bir yere taşıyan hususların başında, yetişmiş insan kapasitesinin büyüklüğü ve camiasının genişliği kadar, inandığı, bağlandığı ve savunduğu fikirlerin gücünün geldiğini ifade etti.

MHP politikalarının tutarlılık ve isabetliliğini tayin eden hususun, kadrolarının sağlam fikirlerin etrafında sımsıkı tutunması olduğunu belirten Yalçın, "MHP sadece bir siyasi partiden ibaret değildir. MHP, her alanda, her platformda varlığını ve müessiriyetini hissettirerek hedeflerine ulaşan bir dava partisidir." ifadesini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli, "durum ciddi" diye uyardı: Tehlike oldukça yakındır Yalçın, davayı sırtlayan milliyetçi ülkücü harekete sosyolojik zeminde mehabet kazandıranın, mensuplarının sahip olduğu iman, azim ve irade olduğunu vurguladı.

Bütün bu tabloyu tamamlayan ve hareketi ayakta tutan faktörü, "davaya olan sadakat ve onu temsil eden siyasi partiye olan bağlılık" olarak niteleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu seçkin hususiyetleri dolayısıyla, kuruluşundan beri MHP'nin, sadece Türk siyasi hayatında değil, sosyal işleyişin her kademesinde ve beşeri teşebbüslerin her nevinde izleri ve katkıları vardır. MHP'nin düşmanlarımızı caydıran, muarızlarımızı ürküten bu vasıflarının, onları garez, kin ve nefrete sürüklediği de vakidir. Bununla beraber hakkımızdaki menfi hissiyat ve niyetler, partimizin yetersizliğinin değil, aksine liyakat ve ehliyetinin delilidir. Hakkımızda yapılan spekülasyonlar, sahnelenen algı operasyonları ve itibar suikastları, MHP'nin yanlış yolda değil, bilakis doğru istikamette yürüdüğünün göstergesidir."

MHP'den siyasette yeni döneme hazırlık Yalçın, işaretini, ilhamını ve çalışma şevkini atalarının şan ve şeref sayfalarıyla dolu geçmişinden alan MHP teşkilatlarının, siyasi faaliyetlerini sürdürürken taşıdığı büyük ve ağır yükün bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Genel başkan yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"MHP kadrolarının, her anını gaflete düşmeksizin ve müteyakkız yaşama mesuliyeti vardır. Zaman ve coğrafya, MHP'ye sınırlarımızın da ötesine ulaşan bölgesel ve küresel bir siyasi misyon yüklemiştir. İçeride çözüm bekleyen girift meselelerimiz, dışarıda üstesinden gelinmesi gereken karmaşık küresel açmazlar bizi beklemektedir. Milletimizi refah, barış ve emniyet içinde yaşatmakta, devletimizi yeryüzünde güçlü ve müessir bir ülke kılmak ülküsüne ulaşmakta, MHP'nin takip ettiği siyaset, durduğu yer ve aldığı kararlar büyük önem taşımaktadır."

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Yalçın, yeni döneme girerken MHP'nin kurullarının, siyasi yol haritasını güncellemek ve yeni kararlar almak üzere 19 Eylül'de yapılan MYK toplantısının ardından bugün de il başkanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, partinin toplantı trafiğinin yeni dönemde de devam edeceğini bildirdi.

MHP'den CHP'ye anayasa tepkisi Toplantılar vesilesiyle, ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına hazırlık mahiyetindeki faaliyetler üzerinde durulduğunu belirten Yalçın, "MHP'nin, Cumhur İttifakı üyesi olarak üzerine düşen siyasi sorumluluğu kararlılıkla sürdürmesi gerektiğine dair görüş birliği, yeni dönem için de tazelenmiştir." ifadesini kullandı.

Yalçın, MHP'nin taşıdığı tarihi mesuliyetin ışığında gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye ve dünya gündemindeki konuların da ele alınarak enine boyuna değerlendirildiğini ve bu bağlamda öncelikli iç ve dış meselelerin masaya yatırılarak, çözüm yolları konusunda görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti.

