MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den dikkat çeken seçim açıklaması

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan Yönter, bu yıl bayramların buruk geçeceğini belirterek Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, afetzedelere de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yönter, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği TCG Anadolu gemisi, Altay tankı, Hürjet, Kızılelma gibi projelere dikkati çekerek milletin yoluna devam edeceğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Millet İttifakı içerisinde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Yönter, "Meğerse bir stratejiyi takip etmişler. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı millete yalan söylemek, milleti aldatmak, milleti kandırmak." dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de seçimlerin önemini her daim vurguladıklarını kaydederek "Bu seçim sadece Türkiye'nin, bizim evlatlarımızın geleceğiyle alakalı değil. Dünyanın duruşuyla, küresel şekillenmenin yer alacağı, ifade bulacağı bir seçim olacak'' diye konuştu.

Programa MHP milletvekili adayları ve partililer katıldı.