MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiç kimse davadan önemli değil, vazgeçilmez değildir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli, 'Bir olmayı amaçlayan, birlik ruhuna aidiyet duymayan 'ben' anlayış ve algısı her zaman fitneyi körüklemiş, fesadı kamçılamıştır. Yoldan çıkan, davanın önünde engeldir. Yürek yoksa, akıl rotasızdır. Hiç kimse davadan önemli değil, vazgeçilmez değildir' dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:
Nefesi kesilenler, nefsine yenik düşenler çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaları muhtemeldir. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Yanlış istikametlere sürüklenmesi beklenmelidir. Geçmişin kuytu köşelerinde şuurumuzun merceğiyle baktığımızda hüzüne perçinleşmiş pek çok ibretlik misal verilecektir.
Davanın omzuna basanlarla, davaya omuz verenler tecrübeyle sabittir. ‘ben’ diyen, bencilliğe gömülen dünyanın kendi çevresinde döndüğüne aldanan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir.
Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı, nereye varmak istediğimizi dar ufkuyla çürük ahlakıyla sorgulayıp dedikodu çarkında dönenler yoldan çıkıp yolunu şaşıranlardır. Şunu bilmenizi isterim ki, yoldan çıkan davanın önünde engeldir. ‘Ben’ diyenler sinsi planlar yapanlardır. Dava insanı akıldan önce adanmış bir yüreğe ihtiyaç duyacaktır.
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