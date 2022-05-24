CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fırsatçıların yakasından tutup bedelini ödetmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

MHP, devletimizin ve hükumetimizin alacağı her kararın yanındadır, destekçisidir

Güdümlü ve siparişleri yapılmış fiyat artışlarının arkasında bize göre Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır

Konu ekonomik bekadır. Fiyat artışlarının önünü, arkasını incelemek durumundayız

Kiralardaki artışların asıl gayesi nedir? Dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız

Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz

Ekonomik kanaldan yürütülen sistemli ve şiddetli baskılara sonuna kadar direneceğiz. Milletimizin ve devletimizin yanında yer alacağız

Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de aynıdır

Türkiye'miz manda ve himayecilere teslim edilmeyecek

2023 aynı zamanda istiklal haysiyetimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir

Onlar milli tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir

Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar batının içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır

Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez

Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur

Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır

Eğer Sayın Erdoğan, bu günün Abdülhamid'i görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur

Atatürk ile Abdülhamid'i karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz

Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutlarıyla tartışılıyor

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır

Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?

İkinci Kandil dağı İsveç'tir

Türkiye'ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?