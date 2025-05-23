MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye ilk kez çok güçlü ivme kazandı.

Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var, 'tekrar aday olma derdim yok' beyanı hakkaniyetli değil. Yolundan cayma hakkı yoktur.