İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0309
  • EURO
    44,2464
  • ALTIN
    4206.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2025 Cuma 15:51 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye ilk kez çok güçlü ivme kazandı.

Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var, 'tekrar aday olma derdim yok' beyanı hakkaniyetli değil. Yolundan cayma hakkı yoktur.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.