MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada, icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Acılı ailelerine TSK'ya ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Orman yangınları, milletimizi derinden yaralamaktadır.

Bu yangınları bahane ederek Terörsüz Türkiye gayesine cephe açan, ülkemizin barış havasını bozaya çalışan kötü niyetler faal hale gelmiştir.

Orman yangınlarını istismar edip hayali senaryolar üretmeye çalışmak utanmazlıktır.