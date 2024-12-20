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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ''DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine'' ilişkin açıklama: Görüşlerimizde bir değişiklik yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, 'Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur.' dedi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 23:32 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ''DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine'' ilişkin açıklama: Görüşlerimizde bir değişiklik yok
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Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

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