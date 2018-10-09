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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ittifak açıklamasında bulundu. Bahçeli, 'İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz' dedi. AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı görüşmelerinde ilk adım dün atılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak açıklamasında bulundu. Bahçeli, "İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz" dedi.
 
AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı görüşmelerinde ilk adım dün atılmıştı. AK Parti'den Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki, MHP'den Semih Yalçın ile Sadir Durmaz'la bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş ile Semih Yalçın açıklama yapmıştı.
 
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.
 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Cumhur İttifakı ruhunun yerel seçimlerde tatbik edilmesi konusu görüşüldü. Çok faydalı bir görüşme oldu. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek" demişti.
 
(Habertürk)

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